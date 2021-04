Szczepionka AstraZeneca: brak jednolitych wytycznych

Wydawanie wytycznych zależy od poszczególnych krajów, co oznacza, że nie ma ujednoliconej odpowiedzi UE na powiązanie zakrzepów krwi ze szczepionką AstraZeneca. Może to dezorientować, a nawet martwić ludzi, którzy otrzymają ten zastrzyk. Niektóre kraje nadal stosują go u wszystkich dorosłych, inne ograniczają się do określonych grup wiekowych, a kilka całkowicie zaprzestało szczepień preparatem AstaZeneca.

Szczepienia preparatem AstraZeneca w Polsce

Polska jest w grupie państw, w których szczepionka AstraZeneca podawana jest wszystkim dorosłym osobom. Podobnie jak u nas, preparat ten podaje się wszystkim dorosłym w: Irlandii, Portugalii, Czechach, Słowacji, Austrii, Rumunii, Bułgarii, Grecji, Łotwie oraz na Węgrzech i Litwie.