"Wielka uwaga poświęcona szczepiącym się turystom była nieproporcjonalna do ich liczby: norweski touroperator World Visitor przywiózł w weekend do Moskwy zaledwie 50 Niemców" - informuje FAZ.

Mimo to "Kreml nie mógł sobie życzyć lepszej reklamy dla szczepionki przeciwko koronawirusowi, w końcu wielu Rosjan uważa niemiecki system opieki zdrowotnej za wzorcowy, a przed pandemią ci, których było na to stać, chętnie jeździli do niemieckich klinik na leczenie" - zauważa FAZ.

Nie wiadomo, w jaki sposób agencji World Visitor udało się zostać pierwszym dostawcą, który uzyskał pozwolenie na wjazd dla turystów, chcących się zaszczepić; firma nie odpowiedziała na pytanie gazety w tej sprawie. Współwłaściciel World Visitor Albert Sigl od tygodni reklamował "wycieczki" do Moskwy na swoim kanale Youtube "Der Billigflieger", konsekwentnie błędnie nazywając szczepionkę Sputnik V - V oznacza Victory - Sputnik 5.

Według Sigla, agencja "kupiła 60 miejsc do szczepień" dziennie poprzez swoich rosyjskich partnerów, co oznacza, że 60 Niemców i innych Europejczyków chętnych do szczepień może być teraz przywożonych do Moskwy każdego dnia. Nie wiadomo jednak, czy znajdzie się wystarczająca liczba zainteresowanych, zwłaszcza że Sputnik V nie został jeszcze zatwierdzony w UE, a podróże są kosztowne i czasochłonne.

Agencja oferuje różne warianty: za 399 euro zapewnia tylko niezbędne zaproszenie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych lub prywatnej kliniki i wizyty lekarskie, wszystko inne trzeba zorganizować samemu, nawet szczepienia są dodatkowo płatne po około 200 euro za sztukę.

Ponieważ Sputnik V, który jest szczepionką wektorową podobną do szczepionki firmy AstraZeneca, jest podawany w dwóch dawkach w odstępach trzytygodniowych, turyści muszą albo pozostać w Rosji przez trzy tygodnie, albo przejść w Niemczech kwarantannę po krótkich wycieczkach do Rosji. W internecie World Visitor nadal reklamuje więc połączenie szczepień w Moskwie z wakacjami na plaży w Turcji - chociaż Rosja ostatnio znacznie ograniczyła ruch lotniczy z Turcją, oficjalnie z powodu złej sytuacji pandemicznej, w rzeczywistości prawdopodobnie z powodu poparcia Ankary dla Kijowa w konflikcie ukraińskim.

Kto zarezerwuje z World Visitor tylko dwie krótkie podróże szczepień do Moskwy, musi zapłacić za nie łącznie z przelotem i zakwaterowaniem co najmniej 1.999 euro. Od 2.999 euro kosztuje trwająca trzy tygodnie "podróż zdrowotna" z zakwaterowaniem w hotelu kuracyjnym. Jednocześnie biuro podróży wyraźnie zachęca turystów do odbycia wycieczek po Rosji pomiędzy tymi dwoma terminami szczepień, ponieważ Sputnik twierdzi, że po pierwszym szczepieniu "skuteczność wynosi już ponad 61 procent".

Do połowy marca w Rosji wyprodukowano nieco ponad 20 mln dawek Sputnika V, do początku kwietnia wyeksportowano ok. 7 mln dawek - wynika z badań dziennikarzy zajmujących się analizą danych - pisze FAZ.

Z Berlina Berenika Lemańczyk (PAP)