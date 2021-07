Szef MZ był pytany, czy rząd rozważa wprowadzenie ograniczeń dla osób niezaszczepionych, jak ma to miejsce na przykład we Francji. Niedzielski powiedział, że w tej sprawie "na razie nie ma żadnych decyzji".

"Przede wszystkim rozbudowujemy nasze systemy motywacyjne, jest loteria, jest system zachęt dla samorządów, dla OSP, kół gospodyń wiejskich i nie ma podjętej żadnej decyzji o przymusie szczepiennym" - powiedział.

Dodał również, że w związku z tym nieuzasadnione są głosy przeciwników szczepień, którzy m.in. zakłócali poniedziałkowy briefing ministra.

Zbliżamy się do zaszczepienia blisko 60 proc. osób w Polsce

Zbliżamy się do zaszczepienia przeciw COVID-19 blisko 60 proc. osób w Polsce. W grupie wiekowej powyżej 70. roku życia mamy już bardzo dobry parametr, prawie 80 proc. pełnego wyszczepienia - poinformował w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Szef MZ odwiedził podkarpacką gminę Jeżowe, która jest jedną z najsłabiej wyszczepionych w Polsce. Odpowiadając na pytania dziennikarzy minister przyznał, że w ostatnim czasie widać spowolnienie procesu szczepień przeciw COVID-19.

"Jesteśmy w takim tygodniu, gdzie będzie tych szczepień poniżej miliona, a do tej pory były tygodnie, gdzie tych szczepień było zdecydowanie więcej" - wskazał Niedzielski.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że zbliżamy się do zaszczepienia blisko 60 proc. osób. "W grupie wiekowej powyżej 70. roku życia mamy już bardzo dobry parametr, blisko 80 proc. pełnego wyszczepienia. Siłą rzeczy wyczerpuje się pewien potencjał chętnych" - zaznaczył szef MZ.

Jak dodał, badania pokazują, że zwolennicy szczepień stanowią 70 proc. osób. "Przeciwników jest około 20 proc., ale to jest mniejszość i nie można dać się mniejszości zakrzyczeć" - podkreślił Niedzielski.

Według ostatnich rządowych danych w Polsce w pełni zaszczepionych jest prawie 17 mln osób. Od końca grudnia ubiegłego roku, gdy rozpoczęto szczepienia przeciw COVID-19, wykonano niemal 33,8 mln szczepień.

Łącznie do Polski dostarczono do tej pory 40 832 480 dawek szczepionki. Do punktów szczepień trafiło 34 517 410 dawek. Zutylizowano 72 996 dawek. Zgłoszono 13 617 niepożądanych odczynów poszczepiennych.(PAP)

Autorzy: Karolina Kropiwiec, Wojciech Huk