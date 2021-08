W ciągu ostatniej doby wykryto 31 808 nowych zakażeń, co jest wzrostem o prawie 1600 w stosunku do bilansu z czwartku, trzecim kolejnym dniem z rosnącymi statystykami dobowymi i najwyższą liczbą od dwóch tygodni. W ten sposób łączna liczba wykrytych przypadków wzrosła do 6 014 023 - Wielka Brytania jest szóstym państwem, w którym przekroczony został poziom 6 mln stwierdzonych zakażeń.

Pierwszy przypadek koronawirusa w Wielkiej Brytanii wykryty został 31 stycznia 2020 roku. Poziom 1 mln został przekroczony 31 października zeszłego roku, 2 mln - 19 grudnia, 3 mln - 9 stycznia tego roku, 4 mln - 12 lutego, a 5 mln - 8 lipca.

Jeśli chodzi o liczbę zgonów z powodu Covid-19, to podczas minionej doby zarejestrowano ich 92, co jest nieznacznym wzrostem wobec do bilansu z czwartku (o sześć), ale sporym w stosunku do tego z poprzedniego piątku (o 24). Nadal jednak średnia dobowa liczba zgonów z ostatnich siedmiu dni - 85 - jest kilkanaście razy niższa od poziomów, które notowane były w styczniu, w szczycie drugiej fali. Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii z powodu Covid-19 zmarło 130 178 osób, co jest siódmą najwyższą liczbą na świecie.

Do czwartku włącznie pierwszą dawkę szczepionki dostało 46,96 mln osób, a drugą - 39,05 mln. Stanowi to odpowiednio 88,8 proc. oraz 73,8 proc. dorosłych mieszkańców kraju.