O najnowsze dane dotyczące zachorowań na koronawirusa Kraska pytany był na antenie Pierwszego Programu Polskiego Radia.

Reklama

"Niestety, nie mam dobrych informacji. Jest prawie 4 tys. przypadków zakażenia koronawirusem, dokładnie 3931 nowych osób zostało zakażonych" - poinformował wiceminister. Jak dodał, jeżeli porównamy te liczby do ubiegłego wtoku, to daje nam to wzrost o prawie 85 proc. "Ten trend wzrastający utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie" - podkreślił wiceszef MZ.

Jak dodał, 64 osoby z COVID-19 zmarły. "Te liczby powinny przemówić do naszej wyobraźni" - ocenił wiceminister.