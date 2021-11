"Ta pandemia po raz kolejny pokazała, że zawsze musimy jechać przed siebie, patrząc wstecz" – powiedział De Croo na konferencji prasowej. "Niestety, znacznie bardziej zakaźny wariant Delta bardzo utrudnia nam życie. Nigdy w naszym kraju nie mieliśmy tylu infekcji. Na szczęście mamy tak wysoki wskaźnik szczepień – w przeciwnym razie w szpitalach sytuacja byłaby dużo bardziej dramatyczna" - ocenił, dodając jednocześnie, że belgijski system opieki zdrowotnej "zaczyna pękać".

Reklama

Uzasadnił w ten sposób wdrożenie "pakietu surowych środków na okres trzech tygodni".

"Mówiłem to już wcześniej, ale powiem to jeszcze raz: te środki będą skuteczne tylko wtedy, gdy będziemy się ich trzymać. Będzie to wymagało wysiłku od nas wszystkich" - zaapelował szef belgijskiego rządu.

Podkreślił, że noszenie masek w miejscach publicznych jest obowiązkowe dla wszystkich, począwszy od 10 roku życia. "Dotyczy to również osób zaszczepionych" - zaznaczył.

Od najbliższej soboty kluby nocne, dyskoteki i sale taneczne będą ponownie zamknięte. De Croo powiedział, że zdaje sobie sprawę, że jest "to bardzo trudna wiadomość" dla właścicieli tych miejsc, ale zapowiedział dla nich pakiet wsparcia.

Restauracje i bary - do których już teraz mogą wchodzić tylko osoby posiadające paszport sanitarny - będą musiały się zamykać najpóźniej o 23.00. Dodatkowo maksymalna liczba osób przy stolikach zostanie ograniczona do sześciu, chyba że cała grupa jest częścią większego gospodarstwa domowego.

Zakazane będą zorganizowane imprezy prywatne. Z wyjątkiem przyjęć w domu z okazji ślubu czy pogrzebu.

Zawody sportowe i treningi w halach - dla osób posiadających paszport sanitarny - mogą być kontynuowane, ale na razie bez publiczności. W przypadku zawodów na zewnątrz obecność publiczności będzie dozwolona.

Z drugiej strony, De Croo zapowiedział otwarcie ekspresowych centrów testowych, do których ludzie będą mogli przyjść niejako "z ulicy" i szybko uzyskać wynik.

"Nasi lekarze rodzinni poświęcają zbyt dużo czasu na robienie testów. Musimy ich odciążyć" - oświadczył premier, zapowiadając też, że dawki przypominające szczepionek będą aplikowane szybciej niż dotąd zakładano.

Szef rządu zwrócił się do regionalnych ministrów edukacji o podjęcie niezbędnych działań w szkołach, dotyczących kwarantanny, testów, wycieczek klasowych i wietrzenia.

"To trudny moment i dookoła jest duże rozczarowanie. Wszyscy myśleliśmy, że ochrona zapewniona przez szczepionkę będzie wyższa. (...) Ta ochrona jest dobra, ale teraz mamy do czynienia z innym wirusem. Można powiedzieć, że jest to Covid-21 zamiast Covid-19: jest trzy razy bardziej zaraźliwy niż oryginalny wirus" - stwierdził Alexander De Croo.

75 proc. populacji Belgii jest w pełni zaszczepiona.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz (PAP)