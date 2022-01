Wczoraj (4.01.2022 r.) w Polsce potwierdzono ponad 11 tysięcy nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba wszystkich potwierdzonych przypadków w Polsce sięga już ponad 4 145 500, a z powodu zakażenia Covidem zmarło więcej niż 98 tys. osób. Eksperci sądzą, że zapewne każdy już był narażony na kontakt z kimś, kto ma Covid-19.

Na rynku dostępnych jest obecnie kilka różnych testów. Przy wyborze pomiędzy testem na obecność antygenu a testem PCR na obecność wirusa Covid-19 trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników – pisze redakcja Quartz.

Kiedy szybki test antygenowy ma sens?

Jeśli zostałeś narażony na kontakt z osobą zakażoną koronawirusem, a nie chcesz lub nie możesz poddać się samoizolacji, lecz masz zamiar spotkać się z ludźmi w najbliższych dniach – prawdopodobnie będziesz chciał uzyskać wyniki testu na obecność wirusa Covid-19 raczej wcześniej niż później. Szybki test antygenów jest przydatny w tych okolicznościach, ponieważ dostarcza wyniki w ciągu 15 do 30 minut. Dzięki temu jeśli wiesz, że zostałeś narażony i masz plany na ten sam dzień, to szybki test może pomóc ci zdecydować, czy odwołać te plany. Jeśli jednak masz objawy, powinieneś zostać w domu bez względu na wynik testu – zaznaczają lekarze.

Gigi Gronvall, badaczka w Johns Hopkins Center for Health Security w Bloomberg School of Public Health, zwraca uwagę, że omikron potrafi replikować się szybciej niż inne warianty, co oznacza, że zakażony pacjent może szybciej przejść z grupy covid-ujemnej do grupy covid-dodatniej. Aby uniknąć zarażenia innych osób, Gronvall zaleca wykonanie testu w krótkim czasie od ewentualnego kontaktu z osobą zakażoną.

Wady szybkich testów antygenowych

Należy mieć równocześnie świadomość, że testy antygenowe są zwykle mniej skuteczne w wykrywaniu wirusa Covid-19 niż testy PCR.

Kiedy test PCR ma sens?

Jeśli nie masz możliwości wykonania szybkiego testu lub chcesz uzyskać dokładniejszy odczyt, możesz poddać się testowi PCR w lokalnej klinice bądź gabinecie diagnostycznym. Wyniki tych testów laboratoryjnych są zazwyczaj dostępne w ciągu dwóch dni, a w oczekiwaniu na wyniki badany powinien poddać się kwarantannie.

Testy laboratoryjne mogą być również dobrym rozwiązaniem, jeśli potrzebujesz dokumentacji testu na obecność wirusa Covid-19, by wyjechać za granicę.

Masz objawy Covid-19? Unikaj wychodzenia z domu

Badacze coraz więcej wiedzą o nowym wariancie koronawirusa. Amerykańska Agencja Żywności i Leków (Food and Drug Administration) przedstawiła nowe badania z National Institutes of Health sugerujące, że testy antygenowe wykrywają wariant omikron, ale mogą mieć na niego „zmniejszoną czułość”.

Jeśli wynik testu na obecność wirusa jest negatywny, ale nadal odczuwasz objawy podobne do tych, które występują w przypadku Covid-19, Gronvall mówi, że najlepiej założyć, że jesteś zakażony. Nawet jeśli wynik testu jest negatywny, powinieneś być szczególnie ostrożny zwłaszcza wokół osób o obniżonej odporności, na przykład kogoś, kto nie jest w pełni zaszczepiony lub jest w trakcie terapii onkologicznej. „Ludzie powinni postępować ostrożnie, zwłaszcza jeśli mają zamiar przebywać w pobliżu innych osób” – mówi Gronvall.