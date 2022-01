To jedna obawa. A druga to niestety sytuacja w Polsce.

Kłopotem może być nałożenie się fali omikronowej na nadal niewygaśniętą IV falę powodowaną Deltą. Może się okazać, że choć odsetkowo, w przeliczeniu na zdiagnozowane zakażenia, będzie mniej hospitalizacji, to nominalnie będzie ich tak dużo, że system ich nie udźwignie. I to jest główne zmartwienie ministra zdrowia. Poza tym naprawdę nie wiemy, co będzie. Są co prawda modele statystyczne, jednak mają one ograniczoną przydatność i pokazują raczej trendy niż dokładne wartości.