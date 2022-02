"Najgorsze jest już za nami" - mówił szef resortu zdrowia, odnosząc się do opadającej piątej fali infekcji Covid-19 we Francji. "W skali krajowej, przeszliśmy już przez szczyt zachorowań. (...) teraz pikować będzie liczba hospitalizacji" - oceniał.

"Gdy opróżnią się już oddziały intensywnej terapii, albo przynajmniej (...) nie będziemy musieli przenosić planowych operacji i nie pojawią się nowe warianty koronawirusa, wtedy będziemy mogli z pewnością rozmawiać o zmianach dotyczących paszportu szczepionkowego, a w efekcie o jego likwidacji" - oświadczył Veran w wieczornym programie telewizyjnym.

Szef resortu zdrowia przypominał, że obecnie około 7 mln osób we Francji ryzykuje utratę paszportu szczepionkowego w dniu 15 lutego z powodu nieprzyjęcia dawki przypominającej preparatu przeciw Covid-19.

Veran zwrócił także uwagę na oszustwa związane z dokumentem sanitarnym. Dotychczas we Francji wykryto około 300 tys. fałszywych paszportów szczepionkowych.

W opinii ministra zdrowia od początku pandemii "co najmniej jeden na dwóch Francuzów" przebył Covid-19.

Według danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, do wtorku we Francji niemal 80 proc. populacji kraju przyjęło co najmniej pierwszą dawkę szczepionki przeciw koronawirusowi, 76,5 proc. jest w pełni zaszczepione, a 48,5 proc. mieszkańców tego państwa przyjęło dawkę przypominającą. (PAP)