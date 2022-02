"Obejmujemy obywateli Ukrainy, którzy z powodu wojny przybywają do naszego kraju, możliwie najszerszą opieką. Szczepienie przeciw COVID-19 jest tego dobitnym przykładem. Każdy chętny, kto dotychczas nie skorzystał ze szczepienia, a wiemy, że takich osób jest sporo, może bez przeszkód przyjąć cały cykl szczepień w Polsce. To jest wyraz naszej troski o najbliższych nam sąsiadów" - powiedział PAP szef resortu zdrowia.

"Zachęcam do skorzystania ze szczepień. Po to, by objęły one jak najszersze grono osób przygotowaliśmy kwestionariusze w wersji ukraińskiej. Dzieciom zapewniamy przed szczepieniem ocenę stanu zdrowia przez lekarza" - zaakcentował minister.

Warunkiem nabycia prawa do szczepienia jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość, może to być dowód osobisty, paszport lub tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca.

Resort w materiałach przekazanych m.in. do punktów szczepień i podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej wskazał, że lekarz ma prawo i powinien wystawić skierowanie na szczepienie za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl.

Wystawiając skierowanie, w polu "dane pacjenta" należy wybrać "inny identyfikator" (zamiast "numer PESEL") i wprowadzić numer dokumentu, jakim posługuje się uprawniony cudzoziemiec. MZ akcentuje, że ważne jest, aby na każdym etapie procesu realizacji szczepienia posługiwać się dokładnie tym samym dokumentem tożsamości, który posłużył do wystawienia e-skierowania.

Resort wskazał, że rekomendowaną szczepionką jest jednodawkowa szczepionka Vaccine Janssen Johnson&Johnson dla osób powyżej 18. roku życia. Ministerstwo zaznaczyło, że w rekomendowanych schematach szczepienia, możliwe jest także zastosowanie innych preparatów dostępnych w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19.

W odniesieniu do dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia, kwalifikowanych do szczepienia, należy stosować szczepionki mRNA. W przypadku kontynuacji rozpoczętego schematu szczepienia, należy je przeprowadzić na zasadach komunikowanych przez MZ punktom szczepień i obowiązujących obecnie w NPS.

Ministerstwo podało, że kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem przeciw COVID-19, wypełniany przez osobę poddawaną szczepieniu, jest dostępny w języku ukraińskim zarówno dla osób dorosłych jak i dzieci.

W czwartek w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie, na którego mocy z obowiązku odbycia kwarantanny i okazania negatywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2 zwolnione będą osoby przekraczające granicę polsko-ukraińską w związku z konfliktem zbrojnym.