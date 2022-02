W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Nowe przepisy weszły w życie od poniedziałku, 28 lutego. Tego dnia swoją moc straciło rozporządzenie z 6 maja 2021 r.

W minionym tygodniu premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Adam Niedzielski informowali o wprowadzeniu nowych przepisów, które istotnie będą łagodzić dotychczasowe obostrzenia związane z pandemią COVID-19.

Zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem rządu nowe przepisy sanitarne obowiązywać będą do 31 marca br. Na przykład do końca marca obowiązkową 7-dniową kwarantannę będą musiały odbyć osoby przekraczające granicę, które nie mają ważnego paszportu covidowego. Jeśli ktoś zakazi się koronawirusem, to nadal będzie musiał poddać się izolacji. Będzie ona trwała 7 dni, jeżeli nie wystąpiły objawy COVID-19. Lekarz POZ będzie mógł podjąć decyzję o konieczności jej przedłużenia, jeżeli stan zdrowia pacjenta będzie tego wymagał. Inne zasady izolacji obowiązują osoby wykonujące zawód medyczny, żołnierzy lub funkcjonariuszy. Wtedy izolacja trwa: 7 dni (od dnia uzyskania pierwszego dodatniego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2) lub 5 dni (jeżeli wynik testu wykonany nie wcześniej niż w piątej dobie jest negatywny).

Nowe rozporządzenie przewiduje ponadto, że jeśli ktoś mieszka z osobą chorą, to jego kwarantanna potrwa tyle, ile izolacja współdomownika. Przez 30 dni od zakończenia choroby osoby, które zakończyły izolację lub hospitalizację, nie zostaną objęte kwarantanną z powodu zamieszkiwania z osobą objętą izolacją. Jeśli ktoś jest zaszczepiony i uzyskał negatywny wynik testu, zostanie zwolniony z kwarantanny; jeśli nie jest zaszczepiony, może zostać zwolniony z kwarantanny w przypadku uzyskania negatywnego wyniku testu po zakończeniu izolacji osoby, z którą mieszka.

Rozporządzenie przewiduje, że do końca marca obowiązkowe będzie jednak zakrywanie nosa i ust maseczkami m.in. w sklepach, środkach zbiorowego transportu publicznego, samolotach itp.

Zgodnie z wcześniejsza zapowiedzią przedstawicieli rządu w nowym rozporządzeniu nie znajdziemy np. obostrzeń dotyczących limitów osób, jakie musiały być zachowane w sklepach, restauracjach, środkach transportu czy podczas spotkań i imprez.

W nowym rozporządzeniu jest też przepis zwalniający z konieczności odbycia kwarantanny dla przekraczających granicę z Ukrainą w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju. Takie osoby nie będą musiały również okazać negatywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2.

W opublikowanym dokumencie znalazł się też przepis dotyczący wstrzymania pasażerskiego ruchu kolejowego między Polską a Białorusią. "Do dnia 31 marca 2022 r. wstrzymuje się przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem odcinka granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi" - czytamy w rozporządzeniu.