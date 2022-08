Szef MZ był pytany w Poznaniu o nowe szczepionki przeciw covidowi, dostosowane do kolejnych wariantów koronawirusa.

"Jeżeli chodzi o drugiego boostera to decyzja została już wydana dla grupy ryzyka, wcześniej dla grupy powyżej 80. roku życia, a teraz dla przedziału 60-79. Są w tej grupie również osoby z upośledzoną odpornością i w tych przypadkach nie ma co czekać" – podkreślił minister.

Przyznał, że "zapowiedzi i deklaracje producentów są takie, że we wrześniu będzie już możliwa dostępność preparatów". "Nie mówię tu tylko o dopuszczeniu do badań, ale produkcji plus oczywiście ewentualnej dystrybucji" – dodał.

"Oczywiście mamy potwierdzenie, że jest ciągła współpraca z producentami, tzn. odbywa się tzw. rolling review, czyli nie czeka się na złożenie dokumentów i dopiero wtedy rozpoczyna ocenę, ale ocena jest ciągła, polegająca też na uzupełnianiu dokumentów" – powiedział Niedzielski.

"Prognozujemy, że dostępność tego nowego, zmodyfikowanego szczepienia będzie możliwa już we wrześniu" – stwierdził.

Od 22 lipca rozpoczęły się w Polsce szczepienia drugą dawką przypominającą osób, które ukończyły 60 lat i tych, które ukończyły 12 lat i mają wskazania do szczepienia w związku z zaburzeniami odporności. Wcześniej, od 20 kwietnia, z tej możliwości mogły skorzystać m.in. osoby, które ukończyły 80 lat. (PAP)

Autorzy: Agata Zbieg, Szymon Kiepel