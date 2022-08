Braki personelu w połączeniu z dążeniem do oszczędności potęgują problem kolejek w niepublicznej służbie zdrowia. Jak pisał Money.pl – powołując się na rozmowy z pracownikami prywatnych firm – ograniczanie dostępu przez zwiększenie czasu oczekiwania to polityka firm przede wszystkim wobec pacjentów, którzy mają wykupione abonamenty. To prowadzi do sytuacji, w których pomimo wykupionego abonamentu prywatnie, szukają oni pomocy gdzie indziej.