Wczoraj KE wysłała list do szefa największego producenta szczepionek – Pfizera. Prosi w nim o wydłużenie okresu dostaw, ale chce też wstrzymania dostaw do czasu zakończenia negocjacji. „W imieniu państw członkowskich Unii Europejskiej zwracamy się z prośbą o wstrzymanie wszelkich dostaw szczepionek w ramach umowy zakupu, aby umożliwić kontynuację prowadzonych w dobrej wierze negocjacji między nami. Powinno to mieć miejsce do czasu osiągnięcia porozumienia” – czytamy w liście skierowanym do Alberta Bourli. To efekt zeszłotygodniowych spotkań unijnych ministrów zdrowia i posiedzenia Rady UE ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich (EPSCO).