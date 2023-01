Reklama

Zmiana rozporządzenia o programie pilotażowym w centrach zdrowia psychicznego została dokonana na podstawie dotychczasowych doświadczeniach w realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach pilotażu w zakresie spełniania warunków kadrowych, udzielania opieki w centrach zdrowia psychicznego, jak również pojawiających się kwestii koordynacji i współdziałania modelu dla dorosłych z modelem dla dzieci i młodzieży.

Reklama

Ułatwienie konsultacji telefonicznych

Projekt doprecyzowuje przepis o zapewnieniu odpowiedniej liczby łóżek na oddziale dziennym, tj. 25 miejsc na 100 tys. osób. Mając na uwadze to, że w skład centrum mogą wchodzić inne komórki organizacyjne udzielające świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej, zmieniony przepis jednoznacznie wskazuje, że warunek dotyczący liczby miejsc będzie spełniony także wówczas, gdy do liczby miejsc oddziału dziennego psychiatrycznego część doliczy się miejsca oddziału dziennego psychiatrycznego rehabilitacyjnego.

"Zmiana ta ma rozwiązać problem dotyczący interpretacji przedmiotowego przepisu przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia".

Kolejna zaproponowana zmiana ma na celu ułatwienie realizacji konsultacji telefonicznych dla specjalistów.

Projekt zwiększa maksymalną liczbę osób, na które powinien przypadać jeden punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny, co, jak tłumaczy w uzasadnieniu resort, wynika z dotychczasowych doświadczeń w ramach realizacji pilotażu. Ponadto wprowadzono zmianę umożliwiającą udzielanie przez personel centrów zdrowia psychicznego świadczeń osobom poniżej 18 lat.

"Taka zmiana wynika z potrzeby zwiększenia dostępności do świadczeń ambulatoryjnych dla dzieci i młodzieży. Zmiana jest również odpowiedzią na pojawiające się sytuacje, w których rodzicie dzieci zgłaszają się do centrum zdrowia psychicznego w celu uzyskania porady co do dalszego postępowania z dzieckiem. Ponadto taki przepis ma na celu koordynację dwóch modeli opieki realizowanych przez Ministerstwo Zdrowia" – wytłumaczył resort.

Warunki kadrowe

Nowelizacja wprowadza także zmiany dotyczące konieczności spełniania warunków kadrowych przez osoby zatrudnione w centrach zdrowia psychicznego w ramach poszczególnych zakresów.

Dodatkowo rozszerzono program pilotażowy o kolejnych realizatorów, a także część podmiotów dotychczas realizująca program pilotażowy zwiększyła swój zakres działania.

Pilotażowy program opieki psychiatrycznej dla dorosłych w centrach zdrowia psychicznego trwa od 2018 r. Do centrum zgłosić się może każdy, kto jest zaniepokojony swoim stanem zdrowia psychicznego lub osoba zaniepokojona zdrowiem psychicznym kogoś bliskiego. Nie potrzeba skierowania. Terminy psychoterapii czy konsultacji psychiatrycznej są w centrach znacznie krótsze niż w innych placówkach.

W każdym centrum działa punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny, w którym dyżuruje psycholog. Na podstawie bezpośredniej rozmowy ustala on wstępny plan wsparcia. W pilnych przypadkach pomoc jest udzielana najpóźniej w ciągu 72 godzin. Wsparcie może obejmować wizyty u psychiatry, psychologa, psychoterapię indywidualną lub grupową, sesje rodzinne czy pobyt na oddziale dziennym.

Autorka: Aleksandra Kiełczykowska