„Śniadanie to dla wielu osób pierwszy posiłek w ciągu dnia” - powiedziała Maya Feller, amerykańska dietetyczka w rozmowie z CNBC Make It. Ważne jest też to, że „nie ma jednego uniwersalnego śniadania”. Ludzie powinni generalnie dokonywać wyborów śniadaniowych w oparciu o takie czynniki, jak przystępność cenowa produktów spożywczych, ich dostępność, znaczenie kulturowe i smak. Oprócz wartości odżywczych jedzenie śniadania powinno również dawać nam przyjemność.

Produkty poprawiające nastrój i energię

Zazwyczaj, aby mieć produktywny poranek i udany dzień, powinieneś skupić się na swojej energii i utrzymaniu dobrego nastroju. Oto rodzaje żywności, które Feller zaleca:

Na poprawę nastrój: Jedz pokarmy bogate w błonnik, takie jak jagody i owies, które mogą pozytywnie wpłynąć na mikrobiom jelit. Badania wykazały, że obecność dobrych bakterii w jelitach, tzw. psychobiotyków, wpływa pozytywnie na samopoczucie w stanach lękowych i depresji.

Zwiększ energię: Posiłki zawierające połączenie tłuszczów zdrowych dla serca i wolno uwalnianych węglowodanów złożonych, takich jak pieczywo pełnoziarniste i słodkie ziemniaki.

Rano ważne jest również nawodnienie, które jest naturalnym sposobem na zwiększenie energii, mówi Feller. Dodaje, że innym sposobem na dobre samopoczucie w ciągu dnia jest dobry sen w nocy.

3 szybkie i łatwe opcje śniadaniowe

Jeśli chodzi o pożywne śniadanie, które może poprawić nastrój i energię, Feller poleca dobre białka (roślinne lub zwierzęce) w połączeniu z warzywami, owocami i innymi fitoskładnikami.

Oto kilka propozycji śniadaniowych do wyboru:

Sałatka śniadaniowa: warzywa liściaste, takie jak szpinak, gotowane lub surowe, zwieńczone jajkiem.

Pełnoziarniste płatki zbożowe o niskiej zawartości cukru z dodatkiem owoców: sprawdź pięć pierwszych składników na etykiecie wartości odżywczej płatków i upewnij się, że cukier nie znajduje się na liście, jeśli chcesz uniknąć spożywania go w nadmiarze. „Jeśli cukier jest składnikiem nr 2, to wiesz, że jest to drugi najbardziej dominujący składnik tych płatków śniadaniowych.” — przestrzega Feller.

Możesz również samodzielnie przyszykować sobie pełnoziarniste musli złożone z różnych niesłodzonych płatków zbożowych (jęczmiennych, owsianych, jaglanych, żytnich, innych) i pestek (dynia, siemię lniane) lub po prostu przygotować sobie płatki owsiane z suszonymi lub świeżymi owocami, cynamonem czy orzechami. A do słodzenia użyj naturalnego miodu.

Gofry z masłem orzechowym i owocami: aby uzyskać bardziej pożywny posiłek, możesz skropić miodem i posypać na wierzchu nasionami chia lub nasionami konopi.

„Te propozycje śniadań są zrównoważone”, zauważa Feller, „dostarczają naprawdę wspaniałych składników odżywczych. Dostarczasz sobie wysokiej jakości białko [i] mnóstwo witamin i minerałów. Dostarczasz również błonnik, który jest dość ważny. Kiedy jesz to regularnie, widzisz, że odżywiasz swoje ciało.”