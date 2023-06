Reklama

Po początkowym bezkrytycznym zachwycie nad AI zaczynają się teraz pojawiać dość sceptyczne głosy w stosunku do niej. A ludzie powoli zaczynają sobie uświadamiać, że AI to nie same zalety.

AI na rynku pracy

Jednym z największych problemów związanych ze sztuczną inteligencję może być gwałtowny wzrost bezrobocia. Co prawda naukowcy uspakajają, że żadnego Armagedonu nie będzie, a pracownicy będą musieli się przekwalifikować, co jest normalnym zjawiskiem wraz z rozwojem cywilizacji. Ale nawet jeśli mają rację, to i tak AI może wywołać zawirowania na rynku pracy. Wg. badań przeprowadzanych w USA i w Niemczech procesu automatyzacji obawiają się głównie osoby z niższym wykształceniem wykonujące proste prace. Co ciekawe, młodsze pokolenie obawia się automatyzacji bardziej niż starsi.

AI - leczenie jednej z chorób płuc

Oczywiście AI jest też w stanie uratować nasze życie. Wszystko za sprawą badań medycznych. Specjalizuje się w tym np. Insilico Medicine, start-up, który opiera się na sztucznej inteligencji w opracowaniu leków. Firma ma już na koncie sporo sukcesów, m.in. opracowanie potencjalnej metody leczenia agresywnego raka wątrobowokomórkowego (HCC).

Teraz firma ogłosiła rozpoczęcie II fazy badań klinicznych nowego leku przeznaczonego do leczenia idiopatycznego włóknienia płuc (IPF). Ta choroba dotyka głównie osób powyżej 50 roku życia i do tej pory nie znaleziono na nią lekarstwa.

Najpierw, z pomocą AI, Insilico Medicine przeanalizowała dane medyczne w celu zidentyfikowania struktur białkowych, które są odpowiedzialne za rozwój IPF. Następnie, wykorzystując algorytmy sztucznej inteligencji, firmie udało się ustalić substancje, które mogą hamować białka i które można wykorzystać w lekarstwie.

W badaniach klinicznych weźmie udział 60 pacjentów w 40 wyspecjalizowanych placówkach w Chinach i USA. Insilico Medicine ma dwie siedziby: w Nowym Jorku i Hongkongu.

W sumie firma opracowała już 12 potencjalnych leków na różne choroby, w tym na raka wątroby i piersi. Trzy z nich przeszły do fazy ​​badań klinicznych na ludziach, po udanych testach na zwierzętach.

Rozwojowi AI i jego zastosowaniu w medycynie z uwagą przyglądają się największe firmy. Insilico Medicine zawarła umowy dotyczące tej technologii z takimi gigantami w branży jak Sanofi i Johnson & Johnson.

AI w diagnostyce medycznej

W tym momencie jednym z głównych zastosowań sztucznej inteligencji jest wspomaganie diagnostyki. Dzieje się tak w radiologii czy kardiologii, a skuteczność diagnozy postawionej z wykorzystaniem AI wzrasta nawet o kilkanaście procent. Specjalne systemy są już wykorzystywane w szpitalach w Polsce, np. system Ultreon 1.0 w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie.

AI może działać również prewencyjnie. Na podstawie posiadanych informacji i danych zbieranych z wywiadu telefonicznego za jej pomocą identyfikowani są pacjenci, którzy mają większe szanse na powrót do szpitala w ciągu 30 dni od daty wypisu.

