- Długi weekend w listopadzie 2025 – godziny dyrektorskie 10 listopada?
- Zimowa przerwa świąteczna 2025
- Ferie zimowe 2026 – terminy dla poszczególnych województw
- Wiosenna przerwa świąteczna 2026
- Egzaminy 2026 – kiedy odbędzie się egzamin ósmoklasisty i matura?
- Koniec roku szkolnego i wakacje 2026
- Dni ustawowo wolne od nauki w roku szkolnym 2025/2026
Długi weekend w listopadzie 2025 – godziny dyrektorskie 10 listopada?
Narodowe Święto Niepodległości przypada w wtorek, 11 listopada 2025 roku.
Wiele placówek oświatowych postanowiło wykorzystać tzw. godziny dyrektorskie i ogłosić poniedziałek, 10 listopada dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Dzięki temu uczniowie zyskają czterodniowy weekend (od soboty 8 listopada do wtorku 11 listopada włącznie).
Decyzje w tej sprawie podejmują indywidualnie dyrektorzy szkół — warto więc śledzić ogłoszenia publikowane w dziennikach elektronicznych i na stronach internetowych placówek.
Zimowa przerwa świąteczna 2025
Następną przerwę w nauce uczniowie będą mieli w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Zgodnie bowiem z kalendarzem Ministerstwa Edukacji Narodowej, zimowa przerwa świąteczna potrwa od 22 grudnia do 31 grudnia 2025 roku.
Oznacza to, że uczniowie wrócą do szkół po Nowym Roku, przypadającym w czwartek 1 stycznia 2026 roku, który jest świętem państwowym (Nowy Rok), więc realnie zajęcia rozpoczną się dopiero 2 stycznia (piątek) lub – w wielu szkołach – po weekendzie, czyli 5 stycznia 2026 roku.
Ferie zimowe 2026 – terminy dla poszczególnych województw
W roku szkolnym 2025/2026 ferie zimowe, jak co roku, odbędą się w różnych terminach w zależności od województwa:
- 19 stycznia – 1 lutego 2026 roku:
woj. mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie,
- 2 lutego – 15 lutego 2026 roku:
woj. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie,
- 16 lutego – 1 marca 2026 roku:
woj. podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie.
Wiosenna przerwa świąteczna 2026
Kolejnym momentem wytchnienia od nauki będzie wiosenna przerwa świąteczna, która potrwa od 2 kwietnia do 7 kwietnia 2026 roku.
To czas związany ze świętami Wielkanocnymi – uczniowie wrócą do szkoły dopiero 8 kwietnia (środa).
Egzaminy 2026 – kiedy odbędzie się egzamin ósmoklasisty i matura?
W 2026 roku wyznaczono następujące terminy egzaminu:
- ósmoklasisty - w dniach 11–13 maja,
- egzaminu maturalnego - od 4 do 21 maja (egzaminy pisemne) i od 7 do 30 maja (egzaminy ustne),
- egzaminów zawodowych w sesji zimowej od 8 do 22 stycznia oraz w sesji letniej w terminie od 2 do 22 czerwca.
Koniec roku szkolnego i wakacje 2026
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych zaplanowano na piątek, 26 czerwca 2026 roku. Oznacza to, że wakacje letnie 2026 rozpoczną się w sobotę 27 czerwca i potrwają do 31 sierpnia 2026 roku.
Uczniowie wrócą do szkół we wtorek, 1 września 2026 roku.
Dni ustawowo wolne od nauki w roku szkolnym 2025/2026
Poza przerwami szkolnymi uczniowie w całej Polsce nie mają zajęć również w dni ustawowo wolne od pracy, czyli minionego już 1 listopada 2025 (sobota) – Wszystkich Świętych oraz:
- 11 listopada 2025 – Narodowe Święto Niepodległości,
- 25–26 grudnia 2025 – Boże Narodzenie,
- 1 stycznia 2026 – Nowy Rok,
- 6 stycznia 2026 – Święto Trzech Króli,
- 9 kwietnia 2026 – Wielki Czwartek,
- 10–13 kwietnia 2026 – Wielkanoc,
- 1 maja 2026 – Święto Pracy,
- 3 maja 2026 – Święto Konstytucji 3 Maja,
- 4 czerwca 2026 – Boże Ciało.