Długi weekend w listopadzie 2025 – godziny dyrektorskie 10 listopada?

Narodowe Święto Niepodległości przypada w wtorek, 11 listopada 2025 roku.

Wiele placówek oświatowych postanowiło wykorzystać tzw. godziny dyrektorskie i ogłosić poniedziałek, 10 listopada dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Dzięki temu uczniowie zyskają czterodniowy weekend (od soboty 8 listopada do wtorku 11 listopada włącznie).

Decyzje w tej sprawie podejmują indywidualnie dyrektorzy szkół — warto więc śledzić ogłoszenia publikowane w dziennikach elektronicznych i na stronach internetowych placówek.

Zimowa przerwa świąteczna 2025

Następną przerwę w nauce uczniowie będą mieli w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Zgodnie bowiem z kalendarzem Ministerstwa Edukacji Narodowej, zimowa przerwa świąteczna potrwa od 22 grudnia do 31 grudnia 2025 roku.

Oznacza to, że uczniowie wrócą do szkół po Nowym Roku, przypadającym w czwartek 1 stycznia 2026 roku, który jest świętem państwowym (Nowy Rok), więc realnie zajęcia rozpoczną się dopiero 2 stycznia (piątek) lub – w wielu szkołach – po weekendzie, czyli 5 stycznia 2026 roku.

Ferie zimowe 2026 – terminy dla poszczególnych województw

W roku szkolnym 2025/2026 ferie zimowe, jak co roku, odbędą się w różnych terminach w zależności od województwa:

19 stycznia – 1 lutego 2026 roku:

woj. mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie,

2 lutego – 15 lutego 2026 roku:

woj. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie,

16 lutego – 1 marca 2026 roku:

woj. podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie.

Wiosenna przerwa świąteczna 2026

Kolejnym momentem wytchnienia od nauki będzie wiosenna przerwa świąteczna, która potrwa od 2 kwietnia do 7 kwietnia 2026 roku.

To czas związany ze świętami Wielkanocnymi – uczniowie wrócą do szkoły dopiero 8 kwietnia (środa).

Egzaminy 2026 – kiedy odbędzie się egzamin ósmoklasisty i matura?

W 2026 roku wyznaczono następujące terminy egzaminu:

ósmoklasisty - w dniach 11–13 maja ,

, egzaminu maturalnego - od 4 do 21 maja (egzaminy pisemne) i od 7 do 30 maja (egzaminy ustne),

(egzaminy pisemne) i (egzaminy ustne), egzaminów zawodowych w sesji zimowej od 8 do 22 stycznia oraz w sesji letniej w terminie od 2 do 22 czerwca.

Koniec roku szkolnego i wakacje 2026

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych zaplanowano na piątek, 26 czerwca 2026 roku. Oznacza to, że wakacje letnie 2026 rozpoczną się w sobotę 27 czerwca i potrwają do 31 sierpnia 2026 roku.

Uczniowie wrócą do szkół we wtorek, 1 września 2026 roku.

Dni ustawowo wolne od nauki w roku szkolnym 2025/2026

Poza przerwami szkolnymi uczniowie w całej Polsce nie mają zajęć również w dni ustawowo wolne od pracy, czyli minionego już 1 listopada 2025 (sobota) – Wszystkich Świętych oraz: