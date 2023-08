Prof. Szuter-Ciesielska zapytana o aktualną sytuację covidową w Polsce przekazała, że od początku sierpnia obserwowany jest wzrost liczby zakażeń. Podała, że w niektórych krajach, na przykład w Japonii, zanotowano zwiększenie hospitalizacji ze względu na szybkie rozprzestrzenianie się nowego subwariantu omikronu – EG.5.1, przez media nazywanego erisem.

„Nie wynika to z ciężkości objawów, ale ze skali rozpowszechniania się wirusa i spadku odporności wśród ludzi” – wyjaśniła.

Odnosząc się do tego najnowszego subwariantu, poinformowała, że WHO określiła go jako „wart zainteresowania”. Objawy chorobowe przypominają typowe symptomy dla omikronu, chodzi m.in. o chrypkę, ból gardła, ból głowy, ból mięśni, katar, zmieniony smak i węch, a WHO zapewnia, że nie ma obecnie dowodów na cięższy przebieg infekcji, niż przy poprzednich wariantach.

Dodała, że EG.5.1 stanowi w Wielkiej Brytanii prawie 15 proc. wszystkich zakażeń wywołanych przez SARS-CoV-2, a w Stanach Zjednoczonych ponad 20 proc., co spowodowało, że stał się tam wariantem dominującym.

Ekspertka zwróciła uwagę, że z dużym prawdopodobieństwem jest on również obecny w Polsce, ale – jak wyjaśniła – nie zaprezentowano w tej sprawie oficjalnych badań diagnostycznych.

Zapytana o dominujące obecnie w Polsce subwarianty koronawirusa wskazała na XBB.1.16 i prawdopodobnie EG.5.1. Innym, na który powinniśmy zwrócić uwagę jest BA.2.86, ochrzczony przez media jako pirola. „Zaczyna on zwracać na siebie uwagę, ponieważ w porównaniu do XBB.1.16 zawiera kilkadziesiąt mutacji” – wyjaśniła profesor.

Jaka jest nasza odporność na koronawirusy?

Nawiązując do naszej aktualnej odporności przeciw COVID-19 wirusolog zauważyła, że mogła ona przez ostatnie miesiące – od poprzedniej fali koronawirusa czy zaszczepienia – znacząco spaść.

„Od tego zależy, jak będą wyglądały następne tygodnie i miesiące. Ta spadająca odporność, czy to poinfekcyjna, czy to poszczepienna, stanowi wąskie gardło w kontekście tego, w jaki sposób będzie się kształtowała zachorowalność w Polsce” – dodała wirusolog.

Odnosząc się do pytania, na ile obecnie dostępne szczepionki dostępne chronią nas przed najnowszymi wariantami koronawirusa przywołała pracę opublikowaną w ub.r. w „Nature”.

"Stwierdzono wyraźnie, że osoby zaszczepione – po zainfekowaniu się jakimś nowszym subwariantem – miały dość wysoki poziom ochrony krzyżowej, w przeciwieństwie do osób, które zachorowały, a nie były szczepione. Co wskazuje, że szczepionki w dalszym ciągu mogą nas chronić przed wariantami, przeciwko którym nie były one skierowane” – podkreśliła prof. Szuster-Ciesielska.

Podała również, że firma Moderna rozpoczęła już na ten sezon produkcję szczepionki mRNA przeciwko XBB.1.16.

„Obecne preparaty mają około półroczny termin skuteczności, w związku z tym osoba, która była nawet wcześniej szczepiona, może mieć na tyle niską odporność poszczepienną, że będzie wrażliwa na nowe warianty” – wyjaśniła wirusolog, dodając, że częściej powinny się szczepić szczególnie osoby z grup wysokiego ryzyka, tj. starsze, z wielochorobowością czy z obniżoną odpornością.(PAP)

Autorka: Gabriela Bogaczyk