W dzisiejszym świecie dbanie o zdrowie jest priorytetem dla wielu z nas. Program sanatoryjny finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) stanowi nieocenioną szansę na poprawę stanu zdrowia, ale czy rzeczywiście jest tak korzystny, jak się wydaje na pierwszy rzut oka? Pomimo pozornie bezpłatnych zabiegów, istnieją pewne aspekty, które warto wziąć pod uwagę. Koszty zakwaterowania i wyżywienia mogą być istotnym wydatkiem, a ich wysokość zależy od wielu czynników, w tym standardu pokoju oraz terminu wyjazdu. W artykule dokładnie przyjrzymy się zasadom i kosztom programu sanatoryjnego.

Reklama

Sanatorium w 2023 roku - najważniejsze informacje

Pobyt w sanatorium jest nie tylko okazją do poprawy zdrowia, ale także do korzystania z różnych opcji zakwaterowania. Ceny za turnus trwający 21 dni, mogą być zróżnicowane w zależności od wybranego standardu pokoju i lokalizacji uzdrowiska. To sprawia, że pacjenci mają możliwość dostosowania swojego wyboru do swoich potrzeb i budżetu.

Reklama

Osoby korzystające z programu sanatoryjnego NFZ nie płacą za same zabiegi medyczne, ale muszą pokryć koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem. Obecnie, za trzytygodniowy pobyt, opłaty kształtują się w przedziale od 222 do 858 złotych.

Co ciekawe, Ministerstwo Zdrowia rozważało wprowadzenie reformy sanatoriów, które zakładało większą swobodę wyboru miejsca leczenia oraz konkurencję między placówkami przez pacjentów pod względem oferty, infrastruktury i cen. Jednakże plany te spotkały się z krytyką związków zawodowych i organizacji uzdrowiskowych, które obawiały się, że "uwolnienie" opłat spowoduje wzrost cen i tym samym utrudni dostęp do sanatoriów.

Należy jednak pamiętać, że pobyt w sanatorium w ramach NFZnie jest całkowicie bezpłatny, pacjenci muszą opłacić swoje zakwaterowanie, kosztujące nawet 40 złotych za dobę, w zależności od sezonu, długości pobytu oraz standardu placówki. Stawki te są ustalane przez Ministerstwo Zdrowia.

Osoby zwolnione z tych opłat to m.in. osoby niepełnoletnie, studenci poniżej 26 roku życia, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Ponadto częściowo pokrywane są koszty dojazdu oraz wyżywienia.

Ile kosztuje pobyt w sanatorium?

Przykładowe koszty za 21-dniowy pobyt w sanatorium w różnych standardach pokoi prezentują się następująco:

Pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 684,6 zł (od października do kwietnia) / 858,9 zł (od maja do września).

- 684,6 zł (od października do kwietnia) / 858,9 zł (od maja do września). Pokój jednoosobowy w studiu - 548,10 zł (od października do kwietnia) / 785,4 zł (od maja do września).

- 548,10 zł (od października do kwietnia) / 785,4 zł (od maja do września). Pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 522,9 zł (od października do kwietnia) / 697,2 zł (od maja do września).

- 522,9 zł (od października do kwietnia) / 697,2 zł (od maja do września). Pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 462,7 zł (od października do kwietnia) / 573,3 zł (od maja do września).

- 462,7 zł (od października do kwietnia) / 573,3 zł (od maja do września). Pokój dwuosobowy w studiu - 342,3 zł (od października do kwietnia) / 522,9 zł (od maja do września).

- 342,3 zł (od października do kwietnia) / 522,9 zł (od maja do września). Pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 298,2 zł (od października do kwietnia) / 409,5 zł (od maja do września).

- 298,2 zł (od października do kwietnia) / 409,5 zł (od maja do września). Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 262,5 zł (od października do kwietnia) / 310,8 zł (od maja do września).

- 262,5 zł (od października do kwietnia) / 310,8 zł (od maja do września). Pokój wieloosobowy w studiu - 249,9 zł (od października do kwietnia) / 285,6 zł (od maja do września).

- 249,9 zł (od października do kwietnia) / 285,6 zł (od maja do września). Pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 222,6 zł (od października do kwietnia) / 249,9 zł (od maja do września).

Ważne jest, aby pacjenci dokładnie zapoznali się z kosztami oferowanych opcji zakwaterowania i wyżywienia przed podjęciem decyzji o wyjeździe na turnus rehabilitacyjny finansowany przez NFZ.

Jak skorzystać z programu Sanatorium na NFZ?

Aby skorzystać z programu finansowanego przez NFZ, pacjent powinien uzyskać skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie to może być wystawione na podstawie wywiadu medycznego oraz aktualnych wyników badań. Następnie jest ono przekazywane do odpowiedniego wojewódzkiego oddziału NFZ. Warto pamiętać, że od 1 lipca bieżącego roku, pacjenci nie muszą dostarczać papierowej kopii skierowania osobiście. Po medycznej weryfikacji skierowania pacjentowi przypisywane jest konkretne uzdrowisko, rodzaj leczenia oraz jego data rozpoczęcia.

Czas oczekiwania na leczenie sanatoryjne wynosi zazwyczaj około 18 miesięcy, a na leczenie szpitalne dla dorosłych do trzech miesięcy.

Alternatywą dla programu finansowanego przez NFZ może być korzystanie z sanatoriów na własną rękę. Wówczas pobyt jest pełnopłatny i pacjent musi sam pokryć koszty. Wynoszą one od 150 do 350 złotych za dobę, jednak zależą od oferty placówki, standardu zakwaterowania oraz długości pobytu. Najtańsze opcje są dostępne zazwyczaj od października do maja.

Dodatkowe opłaty w sanatoriach - luksus czy konieczność?

Przepisy zabraniają sanatoriom nakładania na pacjentów innych opłat niż te wymienione w rozporządzeniach Ministerstwa Zdrowia. Niemniej jednak niektóre placówki wykorzystują luki prawne, pozwalając sobie na dodatkowe opłaty. Mogą one obejmować wypożyczenie telewizora, czajnika, lodówki czy wymianę pościeli. Jednak większość sanatoriów i uzdrowisk w Polsce umieszcza informacje o dodatkowych opłatach w swoich regulaminach.

Podsumowanie

Chociaż na pierwszy rzut oka wydaje się, że sanatoria na NFZ oferują tańsze wyjazdy uzdrowiskowe, to pacjenci powinni być świadomi dodatkowych kosztów, takich jak opłaty za zakwaterowanie czy ewentualne dodatkowe usługi. Sam wybór sanatorium na NFZ czy na własną rękę zależy od wielu czynników, w tym od indywidualnych preferencji, dostępności miejsc oraz budżetu pacjenta. Dlatego właśnie, warto dokładnie zapoznać się z regulaminem i kosztami przed podjęciem decyzji o wyjeździe na leczenie uzdrowiskowe.