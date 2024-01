Rozprawienie się z absurdami przeglądów technicznych samochodów. Tak najkrócej podsumować można propozycje zmian, które trafiły do Krzysztofa Gawkowskiego. W programie reform znalazło się m.in. wprowadzenie mechanizmu mogącego ograniczyć proceder dopuszczania do ruchu pojazdów, które nie powinny nawet zbliżać się do ulicy. Co jeszcze?