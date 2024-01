Ile wyniesie 13. i 14. emerytura w 2024 roku i kto może liczyć na jej otrzymanie?

13. i 14. emerytura: Wysokość i termin wypłaty

13. emerytura w 2024 roku będzie wypłacana osobom uprawnionym po rocznej waloryzacji, która przypada w marcu. Większość beneficjentów otrzyma je równocześnie z kwietniową wypłatą emerytur. Natomiast osoby pobierające świadczenia przedemerytalne otrzymają “trzynastkę” w maju 2024 roku. Kwota tej emerytury ma równać się minimalnej emeryturze po waloryzacji, z prognozowaną wysokością od 1769 do 1783 zł brutto.

14. emerytura w 2024 roku przewidziana jest natomiast dla osób otrzymujących do 2900 zł brutto miesięcznie, zostanie wypłacona w drugiej połowie roku. Wysokość tego świadczenia wyniesie maksymalnie 2650 zł brutto, czyli 2200 zł netto.

Warto zauważyć, że od obu świadczeń odliczane są składki na ubezpieczenie zdrowotne (9 proc.) oraz podatek dochodowy (12 proc.). To redukuje kwoty otrzymywane netto o 21 proc.

13. i 14. emerytura: Komu przysługują?

Dodatkowe świadczenia są przewidziane dla szerokiej grupy seniorów, obejmując tych, którzy pobierają różne formy emerytur i rent, w tym emerytury pomostowe, okresowe, kapitałowe, częściowe, a także świadczenia przedemerytalne, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty dla inwalidów wojennych, wojskowych, wypadkowych, a także inne specjalistyczne świadczenia.

Prawo do trzynastej emerytury nie przysługuje jednak osobom, których prawo do świadczeń będzie zawieszone na dzień 31 marca 2024 oraz sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku. Podobnie z czternastką - nie otrzymają jej osoby z zawieszonym prawem do świadczenia głównego oraz emeryci o wyższych dochodach.