Ministerstwo Klimatu i Środowiska zobowiązało dostawców energii do obniżenia rachunków za prąd swoim odbiorcom. Kwota została ustalona odgórnie – jest to 12 proc. iloczynu średniej ceny energii elektrycznej za 2022 rok, zgodnie z publikacją Urzędu Regulacji Energetyki. Maksymalna kwota zwrotu to 125 zł.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać 125 zł zwrotu za prąd?

Żeby otrzymać zniżkę, nie trzeba składać żadnych wniosków, zostanie ona naliczona automatycznie. Żeby nam przysługiwała, musimy jednak spełniać przynajmniej jeden z poniższych warunków:

zaakceptować otrzymywanie informacji marketingowych,

zgodzić się na dostarczanie faktur drogą elektroniczną,

potwierdzić u dostawcy energii poprawność swoich danych,

korzystać z podwyższonego limitu zużycia energii,

być prosumentem energii odnawialnej,

obniżyć swoje zużycie prądu o co najmniej 5 proc. w skali miesiąca przez przynajmniej 3 miesiące z rzędu, liczone od stycznia 2023 roku.

Kiedy i w jakiej formie otrzymamy zwrot 125 zł za prąd?

Wyżej wymienionego zwrotu nie otrzymamy w gotówce, ale w postaci jednorazowego upustu wysokości 125 zł na fakturze za energię elektryczną.

Rozporządzenie zakłada, że zwrot mamy otrzymać „bez zbędnej zwłoki”, nie później niż wraz z ostatnią fakturą za zużycie energii w 2023 roku. Zakwalifikować się do zwrotu możemy do 15 grudnia 2023 roku.

Co, jeśli nie spełniam warunków, żeby otrzymać zwrot 125 zł za prąd?

Jeśli nie spełniamy żadnego z podanych wcześniej kryteriów, 125 zł zwrotu za energię elektryczną i tak nam przysługuje, ale w dalszej kolejności. Możemy się spodziewać upustu na fakturze za energię elektryczną zużytą w 2024 roku.