Komu przysługuje dodatek osłonowy i jakie warunki należy spełnić?

Reklama

Dodatek osłonowy to świadczenie socjalne przeznaczone na pokrycie części wydatków na energię. Jego celem jest złagodzenie skutków wzrostu cen energii, gazu i żywności. Jest to odpowiedź rządu na rosnące obciążenia finansowe rodzin, szczególnie tych o niższych dochodach.

Reklama

Kwoty dodatku osłonowego są zróżnicowane w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym. W 2024 roku wynoszą one:

228,80 zł dla gospodarstwa jednoosobowego,

dla gospodarstwa 343,20 zł dla gospodarstwa dwu- oraz trzyosobowego ,

dla gospodarstwa , 486,20 zł dla gospodarstwa cztero- oraz pięcioosobowego ,

dla gospodarstwa , 657,80 zł dla gospodarstwa sześcioosobowego wzwyż.

Co istotne, świadczenie to nie podlega podatkowi dochodowemu ani egzekucji.

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Co ważne, nawet jeśli dochód przekroczy te kryteria, dodatek może być nadal przyznany, ale w zmniejszonej kwocie.

Podstawowym dokumentem jest wniosek o wypłatę dodatku osłonowego oraz dokument tożsamości. W zależności od indywidualnej sytuacji, mogą być wymagane także dodatkowe dokumenty, takie jak oświadczenia czy orzeczenia sądu o alimentach.

Wnioski o dodatek osłonowy należy składać w gminie, w ośrodkach MOPS i GOPS. Powinny one zawierać informację o liczbie osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego. Ostateczny termin na złożenie wniosku to 30 kwietnia 2024 roku, a wypłata świadczenia nastąpi do 30 czerwca 2024 roku.

Dodatek osłonowy to przydatne wsparcie dla polskich gospodarstw domowych w obliczu rosnących kosztów życia. Ważne jest, aby zapoznać się z warunkami i terminami składania wniosków, aby móc skorzystać z tego wsparcia.