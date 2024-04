Dlaczego żywność jest radioaktywna?

W praktyce każdy spożywany przez nas produkt jest w pewnym stopniu napromieniowany. Źródłem radioaktywności w żywności są naturalnie występujące pierwiastki takie jak np. rad, potas, czy uran. Mogą się one znajdować zarówno w owocach, warzywach, jak również wodzie.

Najbardziej radioaktywne produkty spożywcze

Oto lista produktów, które wyróżniają się na tle innych ze względu na swoją radioaktywność.

Orzechy : Na szczycie listy znajdują się orzechy brazylijskie, słynące nie tylko z bogactwa w selen, ale także z wysokiego poziomu radioaktywności wynoszącego 6600 pCi/kg. Ta wartość przewyższa inne produkty spożywcze, co wynika z wysokiej zawartości radu i potasu.

Mięso: Czerwone mięso, cenione za liczne wartości odżywcze, emituje około 3000 pCi/kg, co czyni je jednym z bardziej radioaktywnych produktów spożywczych.

Owoce i warzywa : Banany to kolejny produkt, który zaskakuje swoją radioaktywnością wynoszącą około 520 pCi/kg. Jest to zasługa wysokiej zawartości potasu.

Fasola odmiany Lima wyróżnia się na tle innych warzyw dzięki wysokiej zawartości potasu i radu, z ilością pierwiastków radioaktywnych porównywalną do czerwonego mięsa.

Mleko i woda - co ciekawe, zarówno mleko, jak i woda również zawierają pierwiastki promieniotwórcze. W przypadku mleka radioaktywność wynosi około 50 Bq/l, woda emituje około 6 Bq/l.

Czy spożywanie tych produktów jest bezpieczne?

Odpowiedź brzmi: tak, pod warunkiem zachowania umiaru. Nasze ciała są przystosowane do radzenia sobie z niewielkimi ilościami promieniowania, które w naturalny sposób występuje w środowisku - w tym w spożywanej przez nas żywności. Większość promieniowania pochodzącego z pokarmów jest przez organizm wydalana. Aby doświadczyć negatywnych skutków związanych z radiacją po spożyciu tych produktów, musielibyśmy zjeść ich nierealistycznie duże ilości.

Warto przy tym zaznaczyć, że promieniotwórczość to nie tylko kwestia żywności. Każda substancja organiczna, w tym człowiek, zawiera radioaktywny węgiel C14 oraz potas, które są niezbędne do życia. Oznacza to, że w pewnym sensie każdy z nas jest "radioaktywny".