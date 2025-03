Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej opublikowało Rządowe Centrum Legislacji.

Reklama

Nowy program "Moje zdrowie" - kto skorzysta?

Zawiera on kilka elementów, m.in. przepisy do zapowiedzianego przez resort nowego programu profilaktycznego "Moje zdrowie – bilans zdrowia osoby dorosłej", który zastąpi program "Profilaktyka 40 plus".

W przypadku pacjentów w wieku 20-49 lat wprowadza się wykonywanie profilaktycznych badań bilansowych raz na pięć lat, a w przypadku pacjentów powyżej 49 lat nie częściej niż raz na trzy lata.

Zdaniem resortu bilans pozwoli ocenić stan zdrowia i wdrożyć odpowiednie interwencje prozdrowotne. Będzie on wykonywany u każdej osoby dorosłej, niezależnie od wywiadu zdrowotnego, po ukończeniu 20 lat.

"Ocena stanu zdrowia będzie dokonywana w obszarze: stylu życia, wywiadu rodzinnego (m.in. choroby uwarunkowane genetycznie), chorób sercowo-naczyniowych, nowotworowych, zdrowia psychicznego, uzależnień, realizacji szczepień zalecanych. Zakres bilansu będzie uzależniony od wieku i płci pacjenta oraz wcześniej rozpoznanych u niego czynników ryzyka lub chorób przewlekłych" – brzmi fragment uzasadnienia do projektu.

Nowe badania na HIV i cholesterol – ważne zmiany w diagnostyce

Projekt umożliwia również lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej wydanie skierowania na badanie w kierunku HIV.

"Epidemiologia HIV w naszym kraju wskazuje, że wirus ten stanowi poważne wyzwanie zdrowotne. W ostatnich trzech latach zaobserwowano znaczący wzrost liczby nowych zakażeń. Wobec powyższego jest istotne umożliwienie szerokiego dostępu do diagnozowania w kierunku zakażenia wirusem HIV. Wczesne wykrycie zakażenia HIV i jego skuteczne leczenie umożliwiają normalne funkcjonowanie, a czas przeżycia osoby zakażonej może być porównywalny do czasu przeżycia populacji ogólnej" – uzasadniło MZ.

Resort daje też w rozporządzeniu lekarzom POZ możliwość wystawiania skierowania na badanie stężenia wapnia całkowitego w surowicy krwi – będzie to świadczenie gwarantowane.

W projekcie znalazły się też zapisy wprowadzające na etapie rocznego obowiązkowego przegotowania przedszkolnego badania hipercholesterolemii rodzinnej z uwzględnieniem badań: cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, triglicerydy, cholesterol nie-HDL (wartość wyliczana).

Ministerstwo wyjaśniło w uzasadnieniu, że wytyczne kliniczne rekomendują wprowadzenie badań przesiewowych w celu wczesnego wykrywania hipercholesterolemii rodzinnej u dzieci.

Badanie będzie prowadzone na próbce krwi żylnej pobranej na czczo. W przypadku wykrycia nieprawidłowości w zakresie poziomu cholesterolu LDL (> 130 mg/dl) będzie konieczne powtórne badanie próbki żylnej, aby potwierdzić i uśrednić oznaczenia. W razie potwierdzenia nieprawidłowości lekarz wykonujący badanie bilansowe kieruje pacjenta do leczenia specjalistycznego w poradni endokrynologicznej, diabetologicznej lub chorób metabolicznych dla dzieci.

Konsultacje projektu potrwają 21 dni.

Rozporządzenie miałoby wejść w życie 1 maja 2025 r. Termin ten jest związany z zakończeniem 30 kwietnia 2025 r. realizacji "Profilaktyki 40 plus".