Od września 2023 roku dzieci do 18. roku życia i seniorzy powyżej 65 lat mają prawo do bezpłatnych leków z listy ministerialnej. Problem w tym, że wielu pacjentów musiało wracać do lekarza, gdy na recepcie brakowało specjalnego kodu. Teraz to się zmieni - farmaceuta będzie mógł samodzielnie uzupełnić brakujące oznaczenie "DZ" (dla dzieci) lub "S" (dla seniorów).

Rewolucja w aptekach. Na czym polegają nowe przepisy dotyczące recept?

Resort zdrowia przygotował projekt rozporządzenia, który daje farmaceutom możliwość korygowania recept. Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji 1 kwietnia ukazał się projekt zmian w rozporządzeniu w tej sprawie.

Na czym będą polegały zmiany? Pacjent, który trafił do apteki z niekompletną receptą, nie będzie musiał wracać do lekarza w celu jej poprawienia. Farmaceuta będzie mógł na miejscu uzupełnić brakujący kod uprawniający do bezpłatnego wydania leku. To rozwiązanie ułatwi życie pacjentom, którzy do tej pory musieli tracić czas na kolejne wizyty u lekarza. Po wprowadzeniu zmian, pacjent będzie mógł odebrać lek za darmo, nawet jeśli początkowo recepta była niekompletna.

Jak farmaceuta uzupełni brakujący kod na recepcie?

Farmaceuta lub technik farmaceutyczny będzie mógł uzupełnić na recepcie brakujący kod uprawniający do bezpłatnych leków, jeśli:

pacjent należy do uprawnionej grupy wiekowej (co można zweryfikować przez numer PESEL)

(co można zweryfikować przez numer PESEL) lek znajduje się na liście bezpłatnych preparatów - aktualny wykaz darmowych leków znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia.

- aktualny wykaz darmowych leków znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia. zdiagnozowane schorzenie odpowiada wskazaniom refundacyjnym.

W praktyce oznacza to, że gdy na recepcie dla dziecka lub seniora brakuje kodu "DZ" lub "S", farmaceuta sam go dopisze, a pacjent otrzyma lek bez dodatkowych opłat.

Kto może skorzystać z darmowych leków w 2025 roku?

Nowe przepisy dotyczą około 14 milionów Polaków, którym przysługują bezpłatne leki:

dzieci i młodzież do 18. roku życia (kod "DZ")

seniorzy powyżej 65 lat (kod "S").

Szczególnie ważne jest to dla osób starszych, które często przyjmują wiele leków i dotąd musiały wielokrotnie wracać do przychodni w celu poprawienia recept. Marian Witowski, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, podkreśla, że farmaceuci będą dążyć do tego, by przy określaniu kodu nie musieli weryfikować wskazań refundacyjnych dla danego leku.

Dlaczego zmiany są potrzebne?

Dotychczasowy system generował wiele problemów. W sytuacji niewypisania odpowiedniego kodu przez lekarza często pacjenci tracili czas na dodatkowe wizyty w przychodniach, generując niepotrzebne kolejki. Część osób rezygnowała z darmowych leków ze względu na utrudnienia lub wykupowała leki po wyższej cenie, aby nie tracić czasu. Niestety, farmaceuci nie mogli pomóc, mimo że widzieli oczywisty błąd.

Recepty na darmowe leki. Co jeszcze się zmienia w przepisach?

Od połowy lutego obowiązuje też inna ważna zmiana - wszyscy lekarze (nie tylko ci z kontraktem z NFZ) mogą wystawiać recepty na darmowe leki dla dzieci i seniorów. To kolejne ułatwienie w dostępie do leków.