Najlepsze darmowe aplikacje do ćwiczeń na telefon [RANKING]

W aplikacji Fitfy znajdują się zestawy ćwiczeń z wykorzystaniem własnej masy ciała, ale można również wybrać programy urozmaicone o sprzęt fitness taki jak hantle, piłki gimnastyczne czy sztangi. Lista ćwiczeń dostępnych za darmo jest naprawdę długa, a szczegółowe wskazówki pozwalają na precyzyjne wykonanie ruchu. W sesję włącza się także trener głosowy – odlicza czas do końca ćwiczenia i motywuje do działania. Co więcej, twórcy aplikacji stworzyli playlisty na Spotify, które idealnie wpasowują się w charakter treningu. Użytkownicy systemów operacyjnych IOS i Androida mają odmienne zdanie co do funkcjonalności aplikacji, sumarycznie jednak ocena Fitfy wynosi 4,5.