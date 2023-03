Reklama

Sport a zdrowie. Lepiej zapobiegać niż leczyć

Chcąc dbać o zdrowie w pierwszej kolejności myślimy nie o lekarzach, a o dobrych nawykach – prowadzeniu zdrowego stylu życia. Nie od dziś wiemy, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Dlatego poza podstawową opieką zdrowotną, należy również zainwestować w odpowiednią dietę i codzienną dawkę ruchu. Aktywność fizyczna ma ogromny wpływ na jakość życia, zaczynając od natychmiastowych efektów, jak redukcja stresu, po długotrwałe korzyści dla zdrowia. Regularne ćwiczenia wspomagają układ krążeniowo-oddechowy, tym samym zmniejszając ryzyko wystąpienia chorób serca. Trening siłowy służy nie tylko budowie umięśnionej sylwetki, ale także zwiększa mineralną masę kości, zapobiegając osteoporozie. Zalet uprawiania sportu jest wiele, a korzyści przekładają się na lata dobrego samopoczucia oraz zdrowia, zarówno fizycznego jak i psychicznego.

Chcemy być fit

W Polsce widać wyraźny trend wzrostu popularności klubów fitness oraz innych różnorodnych form aktywnego spędzania czasu wolnego. Polacy są coraz bardziej świadomi korzyści wypływających z uprawiania sportu i chcą być „fit”. Mimo to badania GUS wskazują na ogólny spadek poziomu aktywności fizycznej. Kluczową barierą mogą być możliwości finansowe, a obecna sytuacja ekonomiczna w Polsce nie sprzyja jego wzrostowi.

Zadłużona branża sportowa

Pandemia COVID-19, związany z nią lockdown i zamknięcie obiektów sportowych na długie miesiące w maju 2022 roku doprowadziły do zadłużenia branży sportowej na ponad 120 mln złotych – wynika z danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie informacji kredytowych BIK. Jest to kwota o ponad 50 mln zł wyższa niż przed pandemią. Wojna na Ukrainie, rekordowa inflacja, wzrost cen surowców stanowią gospodarcze wyzwanie dla biznesu. To wszystko sprawia, że przedsiębiorcy ponoszą wyższe koszty i zmuszeni są do podnoszenia cen oferowanych usług, a Polaków zwyczajnie nie stać na uprawianie sportu.

Badanie zrealizowane przez BIG InfoMonitor pokazało, że niemal połowa ankietowanych w 2022 roku Polaków planowała ciąć wydatki na aktywność fizyczną. Pamiętajmy jednak, że oszczędność na sporcie to również oszczędność na zdrowiu, a to nie wróży nic dobrego.

Sprawdziliśmy, jak prezentują się aktualne ceny usług sportowych.

Ceny karnetów na siłownię

Kluby fitness to z pewnością jedna z najchętniej wybieranych miejsc aktywności fizycznej. Stosunkowo niski koszt karnetu daje nieograniczony dostęp do siłowni, zajęć fitness, a nawet możliwość skorzystania z sauny. Jednorazowy wstęp czy karnet miesięczny może wydawać się drogi, jednak im dłużej deklarujemy się korzystać z usług klubu, tym ceny zdają się być korzystniejsze. Szeroka gama klubów fitness na rynku sprawia, że zatrzymanie klienta na dłużej staje się kluczowym elementem sukcesu danej sieci. Ceny miesięcznych abonamentów zaczynają się od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych. Nie sposób jednak podać konkretnych widełek, gdyż oferta karnetów jest szeroka, a ich koszt różni się w zależności od potrzeb klienta. Na cenę członkostwa wpływa kilka czynników, m. in. są to:

godziny dostępu – karnet z możliwością uczęszczania tylko w godzinach porannych będzie tańszy niż ten z uwzględnieniem godzin szczytu,

karnet open – z nieograniczonym dostępem czy karnet na limitowaną liczbę wejść,

i co niezmiernie istotne – czas trwania umowy.

Przykładowo sieć klubów Zdrofit oferuje cenę 329 zł za jeden miesiąc członkostwa, ale przy podpisaniu umowy na rok koszt miesięcznego abonamentu zmniejsza się o ponad połowę. Przy takim założeniu za miesięczny abonament open na siłownie zapłacimy około 119 -169 złotych.

Ile kosztuje karnet na basen?

Basen jest zalecany szczególnie przy wadach postawy oraz dla utrzymania poprawnej sylwetki. Pływanie nie obciąża kręgosłupa ani stawów, za to doskonale wzmacnia mięśnie posturalne. Dlatego niezależnie od wieku, tę aktywność wybiera tak wiele osób. Mimo wysokiej inflacji, koszt wstępu na basen nadal nie jest wygórowanym wydatkiem. Dodatkowo dla uczniów i studentów przewidziane są zniżki.

Na basenach miejskich bilety ulgowe zaczynają się od 6 zł a kończą na 35 zł – według taryfy normalnej. Przeciętny koszt godziny wieczornego pływania szacuje się w granicach od 9 do 19 złotych dla osoby dorosłej. Zdecydowanie droższe są bilety wstępu na prywatne baseny czy większe aquaparki. Te jednak zarezerwowane są raczej na sporadyczny wypoczynek niż na regularny trening.

Cennik wynajęcia kortu tenisowego

Tenis ziemny dzięki sukcesom naszej rodaczki Igi Świątek wciąż zyskuje na popularności. Niestety ze względu na wysokie koszty, tenisa uważa się za sport dość prestiżowy, na którego stać jedynie nielicznych.

Profesjonalny sprzęt, lekcje z doświadczonym trenerem oraz przede wszystkim wynajem kortów tenisowych składają się na całkiem pokaźną sumę, jaką należy wydać, aby zaznać przyjemności płynącej z gry w tenisa.

Koszt wynajmu kortu zależy od jego nawierzchni, lokalizacji, wybranej pory dnia oraz sezonu. Zdecydowanie to ten ostatni aspekt ma największy wpływ na ostateczną cenę. Sezon zimowy związany jest z dodatkowym oświetleniem i ogrzewaniem kortów, co przekłada się na wyższą cenę za godzinę gry. W ubiegłym roku gwałtowny wzrost cen gazu i prądu przyczynił się do kosmicznych podwyżek najmu. W Warszawie w obecnym sezonie zimowym, wypadającym od października 2022 roku do końca kwietnia 2023 roku, za 60 minut gry zapłacimy od 50 do 135 złotych w godzinach porannych, a w godzinach szczytu aż do 160 złotych. Nadziei można szukać w nadchodzącym sezonie letnim, który sprzyja tenisistom, gdyż wyżej podane ceny spadną nawet do 50 proc. Dostępnych jest także wiele kortów na świeżym powietrzu, których wynajem wychodzi zdecydowanie taniej niż tych zadaszonych.

Gra w squasha - ile zapłacimy?

Squash cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze względu na połączenie przyjemnego z pożytecznym. W ramach spotkania ze znajomymi można zrobić porządny trening i mocno się zmęczyć. Mimo podobieństw do tenisa, jest to sport mniej techniczny, dzięki czemu nauka gry przychodzi zdecydowanie szybciej i łatwiej. Cenowo jest również bardziej przystępny. Koszty najmu są najniższe rano – od 35 do 60 złotych. Popołudniami i w weekendy cena wzrasta do 65-80 złotych.

Karty partnerskie, czyli „czy honorujecie karty Multisport?”

Odpowiedzią na ograniczenie osobistych wydatków przeznaczanych na sport są pracownicze karty benefitowe. Programy motywacyjne dają możliwość korzystania z różnych form aktywności fizycznej bez konieczności nadszarpnięcia zasobów portfela.

W ostatnich latach niezmiernie popularne stały się pakiety Multisport, należące do firmy Benefit Systems S.A. W grudniu 2022 roku spółka wykazała liczbę 1,187 tys. kart, odnotowując wzrost 345 tys. użytkowników w ciągu całego roku. Grupa Benefit podejmuje działania partnerskie z przedsiębiorstwami na całym świecie. W Polsce ich program obejmuje około 4.200 obiektów sportowo-rekreacyjnych i ponad 25 dyscyplin sportowych.

Zaraz za Multisportem pojawiły się kolejne firmy oferujące tego typu programy. Popularność tego rozwiązania jest tak ogromna, że możliwość skorzystania z kart partnerskich staje się jednym z kluczowych aspektów w generacji przychodów obiektów sportowych. Coraz częściej pada pytanie ”Czy honorujecie karty Multisport?”.

Zainteresowanie dotyczy także innych dostępnych pakietów np. Fit Profit czy Medicover Sport. Dla użytkowników jest to o tyle wygodne i przystępne, że nie są zmuszeni do osobnego zakupu karnetu na siłownię i osobnego karnetu na basen – dostęp do różnych aktywności mają w ramach jednej karty. Dodatkowo na droższe sporty, takie jak tenis czy squash, z kartą przysługują zniżki – zwykle jest to 15 zł na użytkownika. Sumarycznie można uzyskać 30 zł zniżki na godzinie gry, co wydaje się zachęcające. Karty są stosunkowo tanie, gdyż współfinansowane są przez pracodawców, zwykle 50 proc. płaci użytkownik, 50 proc. pracodawca, choć zależy to od indywidualnych ustaleń.

Źródła: BIG InfoMonitor, Benefit Systems, Główny Urząd Statystyczny