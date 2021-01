Jak pisze redakcja CNN, lit jest kluczowym składnikiem akumulatorów w samochodach elektrycznych. Wartość Global X Lithium & Battery Tech ETF – funduszu, który jest właścicielem Tesli i innych firm działających w branży akumulatorów elektrycznych, wzrosła o 15 proc. w 2021 roku, a w ciągu ostatnich trzech miesięcy – o ponad 65 proc.

„Nie można budować samochodów elektrycznych bez akumulatorów, a nie można mieć akumulatorów bez litu” – skomentował Keith Phillips, dyrektor generalny Piedmont Lithium, firmy wydobywającej lit, której akcje w 2021 r. wzrosły o prawie 35 proc. Chociaż na elektryczne akumulatory samochodowe składają się też inne metale, które mogą być wymienne, takie jak nikiel, kobalt i mangan, to do produkcji e-auta – jak mówi Philips – „zawsze potrzeba tej samej ilości litu”.

Lit to kluczowy element dla wszystkich czołowych producentów samochodów elektrycznych.

Jest najlżejszym metalem na świecie, ma wysoką gęstość energii, co oznacza, że jest w stanie zmagazynować więcej energii – to właśnie jest decydujące dla akumulatora elektrycznego.

Rosnący światowy popyt na samochody elektryczne pomaga firmom zajmującym się wydobyciem i produkcją litu, a także producentom akumulatorów litowo-jonowych potrzebnych do samochodów osobowych i ciężarowych produkowanych przez Teslę i jej konkurentów.

„Nadal istnieje wielka możliwość dla firm w całym łańcuchu dostaw pojazdów elektrycznych. Akcje amerykańskiej firmy specjalizującej się w chemii specjalistycznej Albemarle, która posiada zakłady produkcji litu w Nevadzie i jest liderem w ETF litu, wzrosły o prawie 25 proc. w tym roku. Albemarle planuje zainwestować od 30 do 50 mln dolarów, by podwoić obecną produkcję w zakładzie Silver Peak w Nevadzie do 2025 roku.

Największe na świecie kopalnie litu znajdują się w Australii, Chile i Argentynie. Amerykańskie firmy samochodowe poszukują więcej lokalnych źródeł tego metalu.

Elektryfikacja przemysłu motoryzacyjnego nie dotyczy jedynie sedanów i SUV-ów. Według Lionela Selwooda, Jr., dyrektora generalnego Romeo Power, jeszcze większy potencjał ma dostarczenie akumulatorów litowo-jonowych do dużych firm przemysłowych, które produkują samochody ciężarowe dla dużych flot korporacyjnych. Romeo Power produkuje akumulatory dla pojazdów użytkowych. Pod koniec ubiegłego roku przedsiębiorstwo weszło na giełdę po fuzji z firmą zajmującą się przejęciami celowymi, a od czasu ogłoszenia transakcji w październiku – wartość akcji się podwoiła.

Rosnący popyt na samochody elektryczne – dzięki firmom takim jak Tesla – pomaga przedsiębiorstwom takim jak Romeo Power, ponieważ produkcja akumulatorów litowo-jonowych jest tańsza.

Palandrani z Global X powiedział CNN Business, że Tesla zasługuje na „wiele uznania za pomoc w upowszechnieniu biznesu samochodów elektrycznych” zarówno wśród konsumentów, jak i inwestorów. Biorąc to pod uwagę, jego firma prowadzi również Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF, który uważa Teslę za swój największy holding. Palandrani dodał jednak, że inwestorzy nie mogą ignorować innych firm z branży, które korzystają z tego boomu, szczególnie w Chinach. „Byłoby to krótkowzroczne myślenie, że Tesla jest jedyną ważną firmą w branży” – dodał.