"W ostatnich latach w Polsce zrealizowane zostały w sektorze elektromobilności inwestycje o wartości 6 mld euro. Obecnie mamy 24 otwarte projekty. Jeżeli wszystkie uda się zrealizować, oznacza to kolejne 5 mld euro, głównie z Korei Południowej, Chin i Japonii" - powiedział Drynda podczas prezentacji raportu "Elektromobilność w Polsce: Inwestycje, Trendy, Zatrudnienie", który powstał we współpracy PAIH, Bergman Engineering oraz Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności (PIRE).

Według niego, dzięki tym inwestycjom branża elektromobilności w Polsce już teraz zatrudnia ok. 18 tys. pracowników, a do końca 2022 roku ich liczba wzrośnie o kolejne 7 tys. osób.

"Przewidujemy, że w 2023 roku już ok. 20% konsumentów będzie preferowało samochód elektryczny jako podstawowy środek transportu. Dlatego zależy nam na rozwijaniu technologii i tworzeniu centrów innowacyjności w tym obszarze. Trzeba na niego patrzeć szerzej niż tylko produkcja samochodów elektrycznych i akumulatorów. To także niezbędne do tego surowce, recykling, cała potężna gałąź gospodarki do zagospodarowania także przez polskie firmy" - dodał szef PAIH.

"Wartość eksportu akumulatorów litowo-jonowych za rok 2021, po wzroście o ponad 60% rok do roku, przekroczyła 6,6 mld zł. To największa nasza pozycja eksportowa, stanowiąca aż 2,5% całego polskiego eksportu. A przewidujemy, że w ciągu pięciu lat ta wartość się podwoi" - podkreślił dyrektor PIRE Knowledge Hub Rafał Biszcz.

PAIH jest instytucją doradczą pod kierownictwem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. wchodzącą w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Pierwszym punktem kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH) na całym świecie. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju.

Polska Izba Rozwoju Elektromobilności (PIRE) jest organizacją pozarządową, zrzeszającą podmioty działające w branży e-mobility. Jej głównym celem jest rozwój elektromobilności w polskich miastach.