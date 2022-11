Reklama

Chiny kontynentalne to najtańsze miejsce na świecie do zakupu Modelu Y. W Państwie Środka po obniżkach w zeszłym miesiącu ceny Modelu Y zaczynają się od 288 900 juanów (40 500 USD), czyli nieco ponad połowę ceny detalicznej w USA. Na drugim końcu zestawienia znalazł się Singapur, który jest najdroższym miejscem na świecie do zakupu Tesli. Czterodrzwiowy SUV-a w stanie wyspiarskim kosztuje 142 471 USD (103 800 USD) – i to przed akcyzą i opłatami rejestracyjnymi, co może podwoić ogólną cenę.

Agencja Bloomberg stworzyła zestawienie najdroższych i najtańszych miejsc na zakup Modelu Y w oparciu o początkową cenę gotówkową pokazaną na oficjalnej stronie internetowej Tesli dla każdego kraju i regionu.

Skąd biorą się takie różnice w cenach?

„Samochody są generalnie droższe w miejscach takich jak Singapur i Izrael ze względu na wyższe podatki, cła i opłaty rejestracyjne w porównaniu z Chinami i Europą” – powiedział Seth Goldstein, strateg kapitałowy w Morningstar Research Services i przewodniczący komitetu ds. pojazdów elektrycznych. Podaż i popyt, a także poziom konkurencji na rynku są również czynnikami wpływającym na ceny.

Zakup Tesli w Singapurze może kosztować tyle, co mieszkanie. Samochody w państwie-mieście są tak drogie, ponieważ istnieje tylko ograniczona liczba zezwoleń na posiadanie samochodu. Polityka tego rodzaju zezwoleń ma na celu kontrolę wzrostu ruchu na małej wyspie. Zezwolenia te muszą być licytowane na aukcjach dwa razy w miesiącu i pozwalają kierowcy na posiadanie samochodu przez 10 lat. W przypadku Tesli cena pozwolenia wzrosła w listopadzie do rekordowego poziomu 116 577 USD – to prawie tyle samo, co koszt samego Modelu Y.

Ale nawet tak wysoka cena nie zniechęciła niektórych do przejścia na napęd elektryczny, ponieważ koszty na podobnym poziomie muszą ponosić kierowcy każdego innego samochodu w Singapurze.

Rywale Tesli w Chinach

Zupełnie inna historia rozgrywa się w Chinach – największym na świecie i bardzo konkurencyjnym rynku pojazdów elektrycznych. Flota lokalnych rywali, od starszych producentów samochodów, takich jak BYD Co., po nowicjuszy, takich jak Nio Inc., szybko zbliża się do Tesli dzięki wprowadzaniu nowych modeli i promocjom sprzedaży. Według Chińskiego Stowarzyszenia Samochodów Osobowych krajowi producenci samochodów odpowiadali za prawie 80 proc. sprzedaży pojazdów elektrycznych w pierwszych siedmiu miesiącach 2022 roku.

Aby konkurować na tym trudnym rynku, Tesla wprowadziła szereg taktyk marketingowych, aby zwabić klientów po październikowych zmianach cen, w tym rozszerzenie dotacji ubezpieczeniowych dla nowych nabywców, przywrócenie programu poleceń użytkowników, a nawet reklamę w lokalnej telewizji. To dlatego, że sprzedaż w kraju spada, a czas oczekiwania na nowy pojazd skraca się do zaledwie jednego tygodnia z 22 na początku tego roku. Tak drastycznie skrócenia czasu oczekiwania na nową Teslę to oznaka spowolnienia przyjmowania zamówień. Ponadto Tesla niedawno zmodernizowała moce produkcyjne w Szanghaju, co też skróciło czas realizacji zamówień.

Nierówny popyt w Chinach, z którego Tesla czerpie prawie jedną czwartą swoich przychodów, może potencjalnie zagrozić ambitnemu celowi dyrektora generalnego Elona Muska, jakim jest 50-proc. roczny globalny wzrost sprzedaży w nadchodzących latach.

Czas na obniżki cen na innych rynkach?

Według Setha Goldsteina z Morningstar, dodatkowe obniżki cen mogą również czekać inne kluczowe rynki Tesli, w tym w USA i Europę. „Jeśli zobaczymy spowolnienie gospodarcze w 2023 r., możemy zobaczyć spadek cen towarów, więc koszty nakładów spadną” – powiedział. „Jeśli tak się stanie, spodziewam się, że Tesla i większość innych producentów samochodów ponownie obniży ceny, aby zwiększyć popyt”. Sam Musk zasygnalizował taką możliwość na początku tego roku.

Niezależnie od tego, wśród wiadomości o malejących dostawach pojazdów w ostatnim kwartale, łatwo przeoczyć, jak dobrze radzi sobie Model Y. Według szacunków BloombergNEF SUV jest na dobrej drodze do sprzedaży 760 tys. sztuk w 2022 roku.

Wraz z otwarciem nowych fabryk w Austin w Teksasie i niedaleko Berlina do 2023 roku, Tesla może w końcu ubiegać się o miano najlepiej sprzedającego się pojazdu na świecie – jak odważnie przewidział sam Musk w zeszłym roku.