Cena Yangwang U9, najnowszego dziecka z chińskiej stajni samochodów elektrycznych, to 1,68 mln juanów (233 450 dolarów), co stawia go w jednym szeregu z takimi luksusowymi markami, jak Ferrari i Lamborghini, które mają tradycyjny napęd spalinowy.

Yangwang U9 będzie początkowo przeznaczony wyłącznie na rynek chiński, podała firma podczas wydarzenia transmitowanego na żywo w Szanghaju. Samochód może przyspieszyć do 100 km/h w 2,36 sekundy i osiągnąć prędkość maksymalną 309,19 km/h.

W ostatnim kwartale 2023 roku firma BYD wyprzedziła Teslę i stała się największym sprzedawcą pojazdów elektrycznych na świecie. BYD kojarzony jest głównie z produkcji niedrogich pojazdów elektrycznych. Jednak chiński gigant obecny jest także w segmencie pojazdów luksusowych. Firma sprzedaje swoje luksusowe modele pod markami Yangwang i Fang Cheng Bao.

BYD atakuje rynek samochodów luksusowych

W obliczu zbliżającej się w Chinach wojny cenowej motoryzacyjny gigant z Shenzhen zakłada, że istnieje rynek dla produktów z najwyższej półki, które zapewniają lepsze marże.

Inne drogie pojazdy elektryczne marki Yangwang mają zostać wprowadzone na rynek chiński jeszcze w tym roku, w tym luksusowy sedan, który będzie kosztować około 1 miliona juanów.

Yangwang zaczął dostarczać samochody pod koniec listopada. Do tej pory firma produkuje jeden model – luksusowy U8, pojazd typu SUV. Jego cena to 1,1 miliona juanów. Na koniec stycznia spółka dostarczyła 3 653 sztuki.

Nowa strategia BYD

Firma wprowadza odświeżenie swojej dotychczasowej oferty, pod hasłem „prąd jest tańszy niż ropa naftowa”, obniżając jednocześnie ceny. W notatce z 19 lutego Morgan Stanley stwierdził, że kapania BYD będzie prawdopodobnie dotyczyć marek i modeli silników spalinowych, w tym Nissana i Toyoty

W zeszłym tygodniu pierwszy statek BYD do przewozu pojazdów elektrycznych zacumował w Vlissingen w Holandii, kończąc około sześciotygodniową podróż z Chin, przewożąc najnowszy towar eksportowy firmy na kontynent europejski.