- Nie skupiamy się na obiektach innych firm – powiedziała wiceprezeska firmy Stella Li w wywiadzie dla telewizji Bloomberg, którego udzieliła w nowej północnoamerykańskiej centrali BYD w Pasadenie w Kalifornii. Li dodała, że firma jest bardziej zainteresowana budową własnego zakładu produkcyjnego, niż przejmowaniem fabryk innych firm.

- Robimy studia wykonalności, aby określić nasze plany na przyszłość – wyjaśniła Stella Li. – Gdybyśmy mieli fabrykę w Europie, to jakie byłoby najlepsze rozwiązanie? – doprecyzowała.

W jakim kraju powstanie fabryka?

Podczas gdy chińska firma nie określiła kraju, gdzie ma zamiar zainwestować, to chce posiadać solidne sieci sprzedaży w Europie, obok centrów usług, aby zapewnić zaufanie konsumentów do marki.

Ford prowadził rozmowy z ok. 15 potencjalnymi inwestorami, którzy byli zainteresowani niemiecką fabryką w Saarlouis. Wśród zainteresowanych znalazła się również chińska firma BYD – wynika z wiedzy osób zbliżonych do sprawy. O wstępnych dyskusjach BYD z Fordem na temat zakładu w Saarlouis jako pierwszy w ubiegłym miesiącu doniósł dziennik „The Wall Street Journal”.

Motoryzacyjny gigant z Shenzhen

Pochodzący z Shenzhen BYD, który w ubiegłym roku sprzedał 1,86 mln aut elektrycznych i hybrydowych głównie w Chinach, teraz koncentruje się na Azji, Europie i Ameryce Łacińskiej. Firma chce uzyskać mocną pozycję na rynku czystego transportu pasażerskiego.

Firma ogłosiła już plany sprzedaży aut w Europie, w tym w Niemczech, Szwecji, Norwegii, Holandii i Francji. W Azji Południowo-Wschodniej BYD buduje swoją pierwszą fabrykę aut elektrycznych – w Tajlandii, a także sprzedaje swoje pojazdy do Australii, Japonii i Singapuru. Firma ma też linię produkcyjną w Indiach.

Oprócz fabryki samochodów, BYD, który produkuje również własne baterie do aut i półprzewodniki, „zdecydowanie” chce zbudować również zakład produkcji baterii poza Chinami. Pozwoli to zapewnić firmie własny łańcuch dostaw, który będzie prawdziwie globalny i zdolny do obsługi fabryk na świecie, bez względu na to, gdzie się znajdują.