BYD (skrót od „Build Your Dreams”) jest w tym momencie liderem chińskiego rynku, firma po wielu latach panowania zdetronizowała tam Volkswagena. To również największy na świecie producent aut elektrycznych, który wyprzedził Teslę Elona Muska. W 2011 r. podczas wywiadu dla Bloomberga został on zapytany, czy nie obawia się konkurencji ze strony chińskich firm, w tym właśnie BYD. Miliarder zbył wówczas dziennikarkę śmiechem, stwierdzając, że chińska firma nie jest dla niego żadnym rywalem.

Do kupienia już w czerwcu

BYD nie jest nowym graczem na naszym rynku, bo w zeszłym roku podpisał z firmą Inter Cars umowę dystrybucji samochodów ciężarowych i dostawczych marki BYD Truck. Teraz, jak podaje portal samar.pl, BYD rozszerzy ofertę o auta osobowe. Firma prowadzi obecnie rozmowy z potencjalnymi dealerami, sprzedaż powinna się rozpocząć w czerwcu.

– Polska jest szóstym rynkiem w Unii Europejskiej, monitorujemy jego ewolucję i chociaż udział aut elektrycznych nie jest duży i wynosi od 3 do 4 proc., to jednak szybko rośnie. W ciągu dwóch lat Wasz kraj znacznie przyspieszył w dziedzinie elektryfikacji rynku motoryzacyjnego. Będziemy pracować nad dalszym przyspieszeniem tego procesu – mówi Blade Feng, Country Manager Poland, odpowiedzialny za sprzedaż samochodów osobowych na naszym rynku.

Podbój Starego Kontynentu

Producent ma poważne plany co do Europy. W tym momencie jego udział w rynku elektryków jest niewielki, wynosi 1,1 proc. Ale jak zapowiada Michael Shu, dyrektor zarządzający BYD Europe, do 2025 r. firma chce mieć już 5 proc.

Pomóc jej w tym ma fabryka, która powstanie na Węgrzech w mieście Szeged. Leży ono blisko granicy z Serbią, w pobliżu korytarza kolejowego opracowanego przez rząd Węgier wspólnie z Pekinem w ramach chińskiego programu „Jeden pas i jeden szlak”. BYD ma też fabrykę autobusów elektrycznych w północno-zachodnim węgierskim mieście Komarom.

Doskonałe wyniki

Firma opublikowała we wtorek raport finansowy za 2023 rok. Wyniki są imponujące, dochód operacyjny osiągnął 602,315 miliardów juanów, co oznacza wzrost o 42,04 proc. rok do roku. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy spółek giełdowych wzrósł o 80,72 proc. do 30,041 miliardów juanów.

W lutym tego roku BYD rozpoczęło w Chinach wojnę cenową. Jej model Dolphin Honor Edition jest reklamowany jako najtańszy pod względem kosztów paliwa. W pokonanym polu zostawia nawet pojazdy napędzane gazem.

