W zeszłym miesiącu chiński producent samochodów elektrycznych BYD ogłosił plany wprowadzenia w przyszłym roku na rynek europejski hatchbacka Seagull, który będzie oferował funkcje premium, takie jak tempomat i bezprzewodowe ładowanie telefonu. W Chinach Seagull będzie sprzedawany za mniej niż 10 tys. dolarów. Na Starym Kontynencie cena będzie wyższa, ale nadal bardzo konkurencyjna, i to nawet po wprowadzeniu ceł i modyfikacjach mających na celu spełnienie standardów europejskich. Dyrektorzy BYD zobowiązali się do sprzedaży Seagull w Europie za mniej niż 20 tys. euro (21,5 tys. dolarów).

Reklama

To oznaczałoby tysiące czteromiejscowych pojazdów z ceną poniżej cen elektrycznych pojazdów Stellanis, Renault i innych europejskich producentów.

Pojawienie się na rynku taniego pojazdu z Chin zwiększa presję na europejskich producentów samochodów, w drodze po dominację na rynku w erze po silnikach spalinowych. Dochodzenie Brukseli w sprawie konkurencyjności raczej nie zablokuje tego zagrożenia.

Reklama

/> />

Seagull ma dobra jakość w niskiej cenie

Seagull zdobył uznanie za jakość wykonania, design i technologię, którą BYD przygotował w stosunku do ceny. To nie jest sytuacja jednorazowa. W planach Chińczyków jest wprowadzenie pojazdu elektrycznego wyższej klasy o wartości 25 tys. euro jeszcze przed samochodem miejskim, powiedział dyrektor zarządzający na Europę Michael Shu podczas wydarzenia branżowego w Londynie w tym miesiącu.

Plany BYD dotyczące dwóch fabryk w regionie pomogą firmie złagodzić skutki wszelkich ceł Unii Europejskiej mających spowolnić tę produkcję.

Nowy model już zdobywa rynki

Seagull sprzedawany jest już w Meksyku, gdzie nosi nazwę Dolphin Mini. Od czasu jego wprowadzenia na meksykański rynek w lutym w cenie 358 800 peso (19 780 dolarów), auto jest masowo kupowane, i to mimo, że infrastruktura ładowania w Meksyku jest wciąż w powijakach.

/> />

Meksyk „nie jest dla nas wielkim rynkiem, ale w końcu znaleźliśmy duży popyt i duże zainteresowanie dla tego modelu” – powiedziała wiceprezes wykonawczy BYD Stella Li w zeszłym tygodniu podczas prezentacji hybrydowego pickupa typu plug-in na rynek meksykański.

Sądząc po recenzjach, dominujący producenci samochodów w Europie i USA mają rację, traktując Seagull poważnie. Caresoft Global, firma inżynieryjna ze stanu Michigan, która rozbiera pojazdy w celu oceny jakości i technik produkcyjnych, przyjrzała się Seagull, aby ocenić szczegóły jego konstrukcji, które pozwoliły zaoszczędzić pieniądze.

„Wszyscy w branży powinni poważnie mówić o tym samochodzie, ponieważ to niezły pojazd” – powiedział prezes Caresoft Terry Woychowski w filmie opublikowanym w InsideEVs.

Ekspansja BYD to zagrożenie dla innych producentów

BYD należy do awangardy chińskich producentów samochodów, który po przejęciu kontroli nad swoim rynkiem wewnętrznym, coraz bardziej stawia na eksport, a to stanowi zagrożenie dla lokalnych producentów w innych krajach.

Prezydent Joe Biden zdecydował się na niemal czterokrotne zwiększenie amerykańskich ceł na chińskie pojazdy elektryczne, zasadniczo zatrzaskując drzwi dla krótkoterminowego importu. W Europie cła to bardziej skomplikowana sprawa. UE wszczęła dochodzenie w sprawie chińskiego przemysłu pojazdów elektrycznych i jest bliska podjęcia decyzji o podniesieniu barier, ale dyrektorzy i eksperci branży nie są przekonani do tych decyzji. Dzieje się tak dlatego, że producenci samochodów w regionie są bardziej uzależnieni od rynku chińskiego niż ich amerykańscy odpowiednicy, co czyni ich podatnymi na działania odwetowe ze strony Pekinu.

Obecni europejscy producenci samochodów rozważają niekonwencjonalne kroki, aby stawić czoła wyzwaniu. Jednym z takich działań są nowe sojusze. Renault otwarcie rozgląda się za partnerami, którzy chcą obniżyć koszty platformy dla małych samochodów, natomiast Stellantis rozpocznie we wrześniu sprzedaż samochodów wyprodukowanych w ramach spółki joint venture z chińską spółką Zhejiang Leapmotor Technologies.