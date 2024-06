W tym tygodniu wspólny blok wdał się w chaotyczną bitwę o światowy handel pojazdami elektrycznymi. Bruksela podniosła cła na pojazdy importowane z Chin. Komisja Europejska chce w ten sposób chronić branżę przed nielegalnymi, jej zdaniem, subsydiami, jakimi chiński rząd wspomaga producentów w Państwie Środka.

Cła nie pomogą w obniżeniu cen

Reakcja Brukseli była szybka, jednak wyższe cła na pojazdy z Chin nie pomogą w obniżaniu wysokich cen pojazdów elektrycznych. Natomiast działania te mogą raczej zaszkodzić, niż pomóc rodzimym firmom, takim jak Volkswagen i Renault, gdy Chiny grożą odwetem.

„Ochrona producentów samochodów przed konkurencją i uniemożliwianie konsumentom dostępu do niedrogich pojazdów elektrycznych nie pomoże osiągnąć celów klimatycznych, ani nie pomoże krajowemu przemysłowi” – powiedziała w wywiadzie Aleksandra O'Donovan, kierująca zespołem badawczym ds. transportu elektrycznego w BloombergNEF. W jej ocenie w tej chwili cele w zakresie dekarbonizacji transportu mogą nie być priorytetem.

Ambitne ekologiczne cele Europy zakładające stopniowe wycofywanie sprzedaży nowych samochodów z napędem spalinowym do 2035 r. już wcześniej były zagrożone. Po fenomenalnym wzroście sprzedaży, pojazdy elektryczne nadal pozostają zbyt drogie dla przeciętnych konsumentów od Berlina po Bułgarię. Chińskie firmy pod przewodnictwem BYD i MG SAIC Motor przygotowują się na dostawy tańszych modeli, ale nowe opłaty celne sprawią, że ceny chińskich samochodów elektrycznych pozostaną na dłużej poza zasięgiem wielu potencjalnych nabywców.

Niższe prognozy sprzedaży aut elektrycznych

W opublikowanej w środę corocznej prognozie dotyczącej pojazdów elektrycznych BloombergNEF obniżył swoje prognozy globalnej sprzedaży aut na prąd o 6,7 miliona do 2026 r., odnotowując znacznie wolniejszy wzrost, niż prognozowano zaledwie rok temu. BNEF twierdzi, że kilka krajów nordyckich i stan Kalifornia to jedyne miejsca, które dążą do wyeliminowania emisji CO2 z floty pojazdów pasażerskich do 2050 r.

Według niemieckiego Instytutu Gospodarki Światowej w Kilonii unijne cła prawdopodobnie obniżą import samochodów z Chin o jedną czwartą, czyli o około 4 miliardy dolarów.

Tesla i inni też ucierpią?

Wpływ ceł nie ogranicza się do chińskich producentów samochodów. Prawie jedna piąta w pełni elektrycznych pojazdów sprzedanych w UE w zeszłym roku została wyprodukowana w Chinach. Dostawy są zdominowane przez Teslę, która sprowadza sedany Model 3 z Szanghaju. Według grupy lobbystów Transport & Environment, w tym roku udział ten ma wzrosnąć do 25 proc.

Na terenie Państwa Środka swoje fabryki mają też inni producenci, w tym BMW, Volvo Car i Renault, które również dostarczają znaczną liczbę pojazdów elektrycznych na rynek europejski.

Ci producenci samochodów również będą musieli zapłacić. Komisja zdecydowała o nałożeniu indywidualnych ceł na firmy: BYD (17,4 proc.), Geely (20 proc.) oraz SAIC (38,1 proc.). Pozostali producenci pojazdów elektrycznych w Chinach, którzy współpracowali w dochodzeniu KE, podlegaliby cłu w wysokości 21 proc., a ci, którzy nie współpracowali, cłu w wysokości 38,1 proc. Jednak Tesla i potencjalnie inni mogą spodziewać się korekty w oparciu o czynniki indywidualne.

Czy groźba chińskiego odwetu jest realna?

Dyrektor generalny BMW Oliver Zipse uważa, że decyzja o dodatkowych cłach importowych jest złym rozwiązaniem. „Protekcjonizm grozi nakręceniem spirali: cła prowadzą do nowych ceł, do izolacji, a nie współpracy” - powiedział Oliver Zipse.

Chiny zagroziły odwetem w rolnictwie, lotnictwie i samochodach z dużymi silnikami. Niemniej jednak Pekin prawdopodobnie będzie postępował ostrożnie, aby utrzymać dostęp do rynku europejskiego jako lukratywnego kierunku eksportu.