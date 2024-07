Obecnie wszystkie wysokiej klasy pojazdy elektryczne Zeekr produkowane są w Chinach i podlegają tymczasowemu cłu przywozowemu do UE w wysokości 19,9 proc. Ostateczny poziom taryfy celnej ma zostać ustalony w listopadzie.

Reklama

Inne kraje, w tym USA i Turcja, również podniosły w tym roku cła importowe na chińskie pojazdy elektryczne.

Nie będzie nowej fabryki

Reklama

Andy An, dyrektor generalny Zeekr powiedział w wywiadzie dla Bloomberg News, że Zeekr nie będzie budował nowej fabryki, dodając, że jakakolwiek europejska produkcja byłaby prowadzona w istniejącym zakładzie należącym do grupy Geely lub jednego z jej europejskich partnerów. Grupa posiada obecnie zakłady Volvo Cars w Szwecji i Belgii.

„Aktywnie kontynuujemy prace lokalizacyjne w Europie i ogłosimy to we właściwym czasie” – powiedział Andy An.

Rozważane jest też produkcja lokalna w innych regionach. W Wielkiej Brytanii Geely posiada London Electric Vehicle Co., która jest spółką zależną należącą w całości do chińskiego producenta samochodów.

Napięcia polityczne między Pekinem, Brukselą i Waszyngtonem

Geely jest właścicielem szwedzkich marek Volvo i Polestar oraz jest udziałowcem w spółce joint venture Smart z Mercedes Benz. Marki te zostały uwikłane w narastające napięcia polityczne między Pekinem, Brukselą i Waszyngtonem, a samochody tych marek produkowane w Chinach podlegają obecnie podwyższonym cłom.

Zeekr Intelligent Technology przyspiesza też ekspansję w innych regionach. W tym roku rozpocznie dostawy na kluczowych rynkach Bliskiego Wschodu, Ameryki Łacińskiej i Azji Południowo-Wschodniej. Oczekuje się, że w przyszłym roku sprzedaż rozpocznie się również w Japonii i Korei Południowej, powiedział An.