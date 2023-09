Wstrzymanie produkcji

Rzecznik firmy powiedział, że produkcja elektrycznych modeli Volkswagena ID.3 i Cupra Born zostanie wstrzymana w głównej fabryce pojazdów elektrycznych niemieckiego producenta samochodów w Zwickau, położonym niedaleko granicy z Czechami, do 16 października. Dodał też, że VW prowadzi rozmowy z lokalnymi przedstawicielami pracowników na temat kontynuacji produkcji w Zwickau w drugiej połowie października.

Natomiast montaż ID.3 w małej fabryce w Dreźnie zostanie wstrzymany przez pierwsze dwa tygodnie października.

Niższy popyt na auta w Europie

W ostatnich miesiącach popyt na pojazdy elektryczne w Europie został zahamowany przez wyższe koszty energii, utrzymania i kredytów. Obawy konsumentów dotyczą infrastruktury ładowania i zasięgu akumulatorów.

Według niemieckiego lobby samochodowego VDA decyzja niemieckiego rządu o zakończeniu w tym miesiącu dopłat do samochodów elektrycznych we flotach firmowych doprowadziła w sierpniu do szybkich zakupów aut na prąd i wzrostu liczby rejestracji nowych pojazdów elektrycznych o 171 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Na początku tego miesiąca VW poinformował, że zwalnia w Zwickau 269 pracowników tymczasowych, których roczne umowy wkrótce wygasają. Zamówienia na samochody służbowe, które stanowiły około 70 proc. pojazdów elektrycznych marki VW wyprodukowanych w Zwickau, spadają w związku z wycofywaniem dotacji.