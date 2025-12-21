Bramy i furtki nie otworzysz już „na zewnątrz”

To jedna z najważniejszych zmian. Zgodnie z projektem nowych przepisów brama i furtka nie będą mogły otwierać się na zewnątrz działki, czyli na chodnik, ulicę czy przestrzeń publiczną. Celem tej zmiany jest bezpieczeństwo pieszych, zwłaszcza przy wąskich chodnikach i posesjach blisko drogi.

Dotychczas wiele bram uchylnych otwierało się właśnie na zewnątrz, co niekiedy powodowało zagrożenie lub kolizje z przechodniami i rowerzystami.

Koniec z kolcami i drutem kolczastym

Nowe Warunki Techniczne zakładają też zakaz montowania ostrzy, szkła, drutu kolczastego i kolców na ogrodzeniach do wysokości 2,2 metra, wyjątkiem będą jedynie obiekty o podwyższonym reżimie bezpieczeństwa np. zakłady karne.

Do tej pory próg ten wynosił 1,8 metra, więc przepisy się zaostrzają. Zmiana ma chronić szczególnie dzieci i zwierzęta przed skaleczeniami.

Furtka dla wszystkich - także dla osób z niepełnosprawnościami

Nowe prawo uwzględnia też wymogi dostępności:

w budynkach wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, furtka nie może utrudniać wejścia osobom ze szczególnymi potrzebami,

minimalna szerokość furtki ma wynosić co najmniej 0,9 m ,

ma wynosić co najmniej , a brama wjazdowa - minimum 2,4 m w świetle.

To krok w stronę bardziej uniwersalnego projektowania przestrzeni, która ma być dostępna nie tylko dla pełnosprawnych użytkowników.

Kogo dotyczą zmiany?

Nowe przepisy nie obejmą istniejących ogrodzeń, o ile nie będą one modernizowane. Dotyczą natomiast:

nowych inwestycji,

przebudów i remontów wymagających pozwolenia na budowę.

W praktyce, jeśli planujesz wymianę bramy lub furtki po 20 września 2026, musisz dostosować się do nowych zasad.

Po co te zmiany w prawie budowlanym?

Ministerstwo Rozwoju i Technologii tłumaczy, że chodzi o poprawę bezpieczeństwa, estetyki i dostępności przestrzeni publicznej. Projekt jest częścią szerokiej nowelizacji Warunków Technicznych, która obejmie też m.in. efektywność energetyczną, akustykę i dostępność budynków.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Zgodnie z projektem rozporządzenia główne zmiany dotyczące m.in. ogrodzeń, bram i furtek mają wejść w życie 20 września 2026.

Źródło: Projekt rozporządzenia MRiT w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (projekt z 2025 r.)