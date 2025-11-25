Główny Urząd Statystyczny podał w poniedziałek, że liczba mieszkań, których budowę deweloperzy rozpoczęli w październiku 2025 r. spadła o 19,6 proc. rdr, a mdm wzrosła o 10,3 proc. Z szacunku GUS wynika też, że na koniec października 2025 roku w budowie pozostawało 856,8 tys. mieszkań, tj. o 1,6 proc. więcej niż w analogicznym miesiącu 2024 r.

Więcej mieszkań oddanych do użytku

Dyrektorka badań rynku w Otodom Katarzyna Kuniewicz oceniła, że dane pokazały „wyraźne ożywienie, ale tylko w jednej kategorii”. Jak zauważyła liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła o 13 proc. rok do roku, ale „pozostałe wyniki są mniej optymistyczne”, np. liczba rozpoczynanych budów o 13,1 proc. niższa rdr, a pula uzyskanych pozwoleń na budowę od początku roku skurczyła się o 12,1 proc.

„Dotychczasowe efekty budownictwa mieszkaniowego w Polsce w 2025 roku są porównywalne z wynikami z 2024 roku tylko w kategorii mieszkań i domów oddawanych do użytkowania. W pozostałych kategoriach rejestrowanych przez GUS (pozwolenia i rozpoczynane budowy) wyniki są wyraźnie gorsze niż w 2024 roku z powodu wyraźnego ograniczenia aktywności firm deweloperskich” - wskazała ekspertka. Jej zdaniem „tego niepokojącego stanu” nie zmieniają optymistyczne sygnały świadczące o ożywieniu w budownictwie komunalnym i społeczno-czynszowym (TBS-y, SIM-y), ponieważ ich skala działalności pozostaje wciąż niewielka.

Rok 2025 w budownictwie mieszkaniowym okaże się lepszy od 2024 r.

Kuniewicz zwróciła uwagę, że liczba mieszkań i domów oddanych do użytku w Polsce w październiku była o 4 proc. większa w porównaniu do wyników z września, a w ujęciu rocznym wzrost wyniósł 13 proc. Jej zdaniem wiele wskazuje na to, że rok 2025 w budownictwie mieszkaniowym okaże się lepszy od 2024 r., który był najsłabszy od 2018 r. Ekspertka podała, że od stycznia do października br. w całej Polsce do użytku oddanych zostało 164,2 tys. mieszkań i domów, co jest wynikiem o 1 proc. lepszym od odnotowanego w 2024 roku

Ekspertka Otodom wskazała, że w październiku wszystkie grupy inwestorów oddały łącznie 19,9 tys. lokali, z czego 13,2 tys. oddali deweloperzy (o 25,7 proc. więcej rdr). Dodała, że to najlepszy miesięczny wynik lokali oddanych do użytkowania przez firmy deweloperskie w 2025 roku. „Jednak wiele wskazuje na to, że cały rok nie będzie należał do najlepszych w budownictwie mieszkaniowym. Na tle wyników z lat 2020-2023, kiedy do użytku oddawanych było ponad 220 tys. lokali rocznie, wynik z 2025 roku, który zapewne nie przekroczy 205 tys., to jedynie solidna średnia” - zastrzegła Kuniewicz.

Podkreśliła, że deweloperzy odpowiadają za 66 proc. wszystkich lokali mieszkalnych oddanych do użytku w październiku, a udział gospodarstw domowych, które w terminologii GUS są inwestorami indywidualnymi wyniósł 31 proc.

Liczby lokali oddawanych do użytku wzrosła w październiku

„W obu największych grupach tzw. inwestorów na rynku mieszkaniowym (firmy deweloperskie i gospodarstwa domowe) październikowy kilkuprocentowy wzrost liczby lokali oddawanych do użytku w ujęciu miesiąc do miesiąca pozwolił, by wyniki z dziesięciu miesięcy bieżącego roku zbliżyły się do wyników sprzed roku. Od stycznia do października 2025 roku firmy deweloperskie przekazały do użytkowania o 4 proc. więcej, a gospodarstwa domowe o 4 proc. mniej mieszkań i domów niż w analogicznym okresie 2024 roku” - wskazała Kuniewicz.