Wielu właścicieli traktuje balkon jak naturalne przedłużenie mieszkania. I tu pojawia się pierwszy problem, balkon bardzo często nie jest w pełni "prywatny" w rozumieniu prawa.

Co prawda, w Polsce nie ma jednego przepisu, który mówi wprost, "zabudowa balkonu jest legalna lub nielegalna". Legalność zależy głównie od tego, czy ingerujesz w elewację i części wspólne oraz czy zakres prac podpada pod roboty budowlane, wymagające zgłoszenia albo pozwolenia. Poniżej dokładnie wyjaśniamy o co chodzi.

Balkon to nie zawsze tylko twoja sprawa

Choć korzysta z niego właściciel mieszkania, balkon wpływa na wygląd elewacji, jest elementem konstrukcyjnym budynku, bywa uznawany za część wspólną nieruchomości. Dlatego każda trwała ingerencja, zwłaszcza w montaż przeszkleń okien czy stałych konstrukcji, może wymagać zgody wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej.

Brak zgody wspólnoty to już ryzyko samowoli?

Zabudowa balkonu bez wymaganych zgód bywa kwalifikowana jako samowola budowlana. Urzędnicy nie muszą wchodzić do mieszkania. Wystarczy, że zauważą zmianę elewacji z ulicy. W takiej sytuacji sprawą może zająć się powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, który może wszcząć postępowanie administracyjne. W takiej sytuacji właściciel może dostać nakaz rozbiórki zabudowy, z poniesieniem wszelkich kosztów.

Kiedy zabudowa balkonu wymaga zgłoszenia?

Oprócz zgody wspólnoty dochodzą też formalności budowlane. W wielu przypadkach montaż konstrukcji powyżej 3 m wysokości, trwałe przegrody, okno profilowe wymagają zgłoszenia robót budowlanych w starostwie lub urzędzie miasta. Zgłoszenie należy złożyć co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem prac z opisem zakresu robót i sposobu montażu. Brak sprzeciwu urzędu nie oznacza automatycznej zgody wspólnoty. To dwa oddzielne etapy.

Jak legalnie zabudować balkon krok po kroku?

Na początek, aby uniknąć problemów, należy sprawdzić regulamin wspólnoty lub spółdzielni. Następnie złożyć wniosek o pisemną zgodę do zarządcy budynku. Trzeba też przygotować projekt lub opis zabudowy (bardzo często jest wymagany). Następnie należy ustalić, czy potrzebne jest zgłoszenie robót budowlanych. Dopiero po spełnieniu wszystkich formalności można rozpocząć prace.

Co można zrobić na balkonie, bez ustalania ze wspólnotą?

Tu w grę wchodzą jedynie lekkie tymczasowe rozwiązania, takie jak rolety osłony chroniące przed wiatrem, parawany balkonowe. Jednak i te nadal mogą podlegać regulaminowi wspólnoty. Każdy przypadek warto sprawdzać indywidualnie.

Jakie kary grożą za nielegalną zabudowę balkonu?

Konsekwencje mogą być dotkliwe. Mandat karny do 5000 zł. Nakaz przywrócenia w balkonu do stanu pierwotnego na własny koszt. Grzywna za niewykonanie nakazu rozbiórki. Poza tym, to zawsze jest długotrwałe postępowanie administracyjne. W mediach co jakiś czas pojawiają się głośne sprawy właścicieli mieszkań, którzy musieli zdemontować przeszklony balkon po kilku latach użytkowania, mimo że "nikt wcześniej się nie czepiał".