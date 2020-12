Obecnie system e-licytacji komorniczych umożliwia sprzedaż w tej formie ruchomości, a także nieruchomości, ale tylko w trybie uproszczonym. A to oznacza, że tą drogą można przeprowadzić licytację niezabudowanej nieruchomości gruntowej albo takiej, na której posadowiony jest budynek mieszkalny lub gospodarczy, ale co do którego nadzór budowlany nie wydał zezwolenia na użytkowanie.

Na skutek zmian wprowadzonych za pomocą ustawy o tarczy 3.0 do czasu ustania stanu epidemii czy stanu zagrożenia epidemicznego, a nawet przez pół roku od odwołania tego ostatniego, nie można przeprowadzać licytacji nieruchomości mieszkalnych, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika. Zakaz ten nie dotyczy jednak pozostałych rodzajów nieruchomości. Dlatego wszystkim zależy na jak najszybszym wejściu w życie projektowanych przepisów i uruchomieniu serwisu do e-licytacji nieruchomości. Zwłaszcza że w okresie pandemii zablokowanie licytacji jest dziecinnie proste. Z uwagi na rygory sanitarne w pomieszczeniu nie może przebywać więcej niż osiem osób, licząc z sędzią, komornikiem i protokolantem. Wystarczy więc, że dłużnik przyprowadzi pięciu swoich znajomych, którzy rzekomo będą zainteresowani udziałem, by trzeba było odwołać licytację z uwagi na zbyt dużą liczbę osób.

– Jednak korzyści z wprowadzenia takiego systemu nie ograniczają się tylko do obecnego stanu epidemii. Nawet po powrocie do normalnej rzeczywistości to rozwiązanie będzie nadal służyć skutecznemu zapobieganiu zmowom cenowym licytantów – mówi Rafał Łyszczek. Polegają one na tym, że jeden zainteresowany płaci pozostałym za nieprzystąpienie do licytacji, dzięki czemu on może nabyć nieruchomość po cenie wywołania.

– Jest to działanie niekorzystne zarówno z punktu widzenia wierzyciela, jak i dłużnika. Poza tym w ten sposób można wyeliminować działania o charakterze typowo przestępczym, które polegają na zastraszaniu ludzi, którzy chcieli wziąć udział w licytacji. Zwłaszcza w małych miejscowościach do takich rzeczy od czasu do czasu dochodziło, co czasem skutkowało np. aresztowaniami przez policję. Trzecim plusem przeprowadzania licytacji w formie aukcji internetowej jest to, że będzie ona trwała dłużej niż tradycyjna licytacja i nie będzie ograniczona terytorialnie. To z kolei będzie skutkować uzyskaniem większej ceny za nieruchomość, co leży w interesie wszystkich stron postępowania – dodaje prezes KRK.