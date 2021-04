Inwestycje zlokalizowane zostaną w rozwijających się dzielnicach miasta - w Podgórzu i w Nowej Hucie. Kraków liczy, że dzięki potężnemu wsparciu finansowemu ze strony państwa mieszkania uda się zbudować w ciągu najbliższych trzech lub czterech lat. Miasto rozpoczęło już procedurę ubiegania się o bezzwrotne środki w ramach dofinansowania z Funduszu Dopłat. Szczegóły planu przedstawiono podczas piątkowej konferencji prasowej.

Jak wyjaśniła wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka, w ramach wsparcia państwo może pokryć 80 proc. kosztów inwestycji, co w tym przypadku oznacza 120 mln zł. "W naszych projektach staramy się wspierać różne segmenty mieszkaniowe, a budownictwo komunalne jest jednym z nich" - wyjaśniła.

Wiceminister omówiła także inne rodzaje wsparcia, które resort oferuje m.in. w ramach rozwoju budownictwa społecznego. Ono bowiem, jak podkreśliła, stanowi jedynie ok. 1 proc. oferty mieszkaniowej w kraju. "Chcielibyśmy, aby stanowiło duży większy wkład. Będziemy prowadzić rozmowy z władzami miasta Krakowa, żeby też przyłączyły się do naszych projektów społecznego budownictwa czynszowego" - powiedziała Kornecka. Jak dodała, wsparcie oferowane jest także prywatnym inwestorom. "Chcielibyśmy, żeby do 2030 roku każda rodzina w Polsce miała możliwość zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych" - zadeklarowała wiceminister.

Z kolei wicepremier Jarosław Gowin zapewnił, że nakłady ze strony państwa przeznaczone na rozwój mieszkalnictwa będą sukcesywnie zwiększane. "Jeżeli mamy dobre instrumenty do rozwiązywania jednego z głównych problemów społecznych Polski, jakim jest brak mieszkań, to z całą pewnością każdy mądry rząd - nie tylko nasz, ale mam nadzieję, że też następne - będą wspierać finansowo te projekty" - powiedział.

Szef resortu rozwoju przyznał, że mieszkań buduje się obecnie znacznie więcej. Jego zdaniem widać też pozytywne efekty realizacji przygotowanego w kierowanym przez niego ministerstwie pakietu mieszkaniowego. "Widzimy, że w najbliższych latach liczba mieszkań, powstających nie tylko na wolnym rynku, ale też społecznych, komunalnych, radykalnie wzrośnie" - zaznaczył Gowin. Zdaniem wicepremiera "źródłem tego sukcesu jest zmiana filozofii działania państwa", która polega na ścisłej współpracy między samorządem a rządem.

Możliwości, które w tym zakresie oferuje ten ostatni, pozytywnie ocenił zastępca prezydenta Krakowa ds. zrównoważonego rozwoju Jerzy Muzyk. "Trudno, aby Kraków nie skorzystał z takiej możliwości, mając tak istotne potrzeby mieszkaniowe w tym zakresie" - podkreślił. Jak dodał, dzięki temu wkładowi budowa mieszkań w stolicy Małopolski będzie możliwa w ciągu "najbliższych trzech, czterech lat", czego widoczny efekt stanowić będzie skracający się czas przydzielenia lokalu komunalnego lub socjalnego.