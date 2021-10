Jak podkreślił wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński, jeden z priorytetowych projektów Polskiego Ładu staje się faktem. "Dajemy obywatelom wybór. Zamiast wyjeżdżać do dużego miasta i kupować mieszkanie, ten kto chce, będzie mógł wybudować dom w swojej rodzinnej miejscowości" - oświadczył Uściński. Nowa ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta - przypomniało ministerstwo.

Jak zaznaczył Uściński, cały projekt „Dom bez formalności” stanowi odpowiedź na oczekiwania Polaków, którzy "chcą sprawniej i szybciej zbudować swój dom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, zachowując przy tym wszelkie standardy bezpieczeństwa".

Jak przypomniało ministerstwo, zgodnie z nowymi regulacjami, obiekty mieszkalne mają być niewielkie, o prostej konstrukcji, co ma to ułatwiać zachowanie wymagań bezpieczeństwa. Dopuszczalna powierzchnia zabudowy domów to 70 m kw. Budynki mają być wolnostojące i nie więcej niż dwukondygnacyjne, a ich obszar oddziaływania musi mieścić się w całości na działce, na której zostały zaprojektowane; budowa musi być prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.

Resort przypomniał, że ustawa wprowadza też uproszczenie w procedurze zgłoszenia budowy domów do 70 m kw., polegające na wyłączeniu możliwości zgłoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej sprzeciwu do dokonanego przez inwestora zgłoszenia takiej budowy. To oznacza, że do budowy będzie można przystąpić od razu po doręczeniu organowi zgłoszenia.

Inwestor będzie zobowiązany złożyć oświadczenia o tym, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, a w przypadku nieustanowienia kierownika budowy, inwestor przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie całą budową.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy dla domów do 70 m kw. wydawana będzie w ciągu 21 dni. Według MRiT ustawa nie spowoduje chaosu przestrzennego, nie zmienia bowiem dotychczasowych regulacji w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego.

W ustawie rozszerzono możliwość budowania domków rekreacyjnych w procedurze zgłoszenia - zamiast 35 m kw., jak dotychczas będą mogły mieć do 70 m kw. Rozpiętość elementów konstrukcyjnych domków rekreacyjnych do 70 m kw. nie może przekraczać 6 m, a wysięg wsporników nie może przekraczać 2 m. (PAP)