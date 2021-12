Podatek od nieruchomości jest jednym ze składników kosztów utrzymania mieszkania lub domu. Według GUS, po 11 miesiącach były one aż o 10,7% wyższe niż w analogicznym okresie przed rokiem. Jest to efektem głównie podwyżek kosztów ogrzewania i cen energii. Np. opał podrożał w tym roku średnio o 37,4%, a gaz – o 17,5%. Kolejny rok z rzędu rosły opłaty za wywóz śmieci – tym razem średnio o 16,7%. Do tego wszystkiego dochodzi podatek od nieruchomości, który boleśnie odczuwają przede wszystkim właściciele domów.

Reklama

– Niestety, radni wielu miast nie mieli skrupułów, aby podnieść stawki podatku od nieruchomości do maksymalnego poziomu, który na 2022 r. wyznaczył minister finansów. W praktyce to oznacza, że ok. 9 mln właścicieli mieszkań i domów musi się liczyć z przeszło 4% podwyżką – mówi ekspert portalu GetHome.pl Marek Wielgo.

Budynki mieszkalne mogą być opodatkowane stawką 0,89 zł za m kw., zaś grunty pod takimi budynkami – 0,54 zł za m kw. Warto jednak wiedzieć, że w domu ze spadzistym dachem podatku od nieruchomości nie nalicza się od powierzchni użytkowej pomieszczeń na poddaszu, w których wysokość jest niższa niż 1,40 m. Zaś między 1,4 a 2,2 m podatek liczony jest od połowy powierzchni. Dużo bardziej skomplikowane jest obliczanie podatku od nieruchomości w budynkach wielorodzinnych. Oprócz powierzchni mieszkania uwzględniana jest bowiem także część wspólna w budynku, czyli np. korytarz i klatka schodowa.

Podatek od nieruchomości trzeba zapłacić także za miejsce garażowe. W 2022 r. maksymalna stawka wyniesie 8,68 zł za m kw. (w tym roku 8,37 zł za m kw.). Natomiast jeśli miejsce postojowe w garażu stanowi przynależność mieszkania, jest ono opodatkowane identyczną jak ono stawką, czyli 0,89 zł za m kw. – Pamiętajmy, że podatek od nieruchomości to jeden z tzw. podatków lokalnych. Stanowi źródło dochodów gmin, a nie budżetu państwa. Te nie muszą więc podwyższać swoich dotychczasowych stawek, ani stosować maksymalnych, które ogłasza minister finansów – podkreśla Marek Wielgo. – Dlatego sprawdziliśmy, jaką politykę w tym zakresie prowadzą władze największych miast – dodaje ekspert GetHome.pl.

W 2020 r. najwyższy podatek od nieruchomości zapłacą mieszkańcy Szczecina, Bydgoszczy, Łodzi, Poznania, Wrocławia, Krakowa, Gdańska i Warszawy.

Dla właściciela 200-metrowego domu położonego na działce o powierzchni tysiąca metrów kwadratowych oznacza to konieczność zapłacenia gminie podatku od nieruchomości w wysokości 718 zł. Danina będzie wyższa od tegorocznej o 28 zł.

Są też i takie miasta, w których właściciele domów i mieszkań dostaną podwyżkę, ale stawki podatku będą wciąż niższe od wskazanych przez ministra finansów. Minimalnie mniej zapłacą mieszkańcy Olsztyna, Katowic czy Białegostoku, gdzie radni postanowili utrzymać obniżone stawki podatku dla mieszkań i domów lub gruntów pod budynkami.

A gdzie różnice w opłatach będą wyraźne? Okazuje się, że także w 2022 r. najniższy podatek od nieruchomości zapłacą mieszkańcy Zielonej Góry. Stawka za mieszkanie lub dom jest niemal o połowę niższa od maksymalnej! Przekłada się to na setki złotych, które zostaną w kieszeniach mieszkańców.

– Gmina może wprowadzić zwolnienia z podatku od nieruchomości. Warto więc sprawdź na jej stronie internetowej, czy można zapłacić mniej albo w ogóle nie płacić – radzi Marek Wielgo z GetHome.pl.