"Dyskusja trwa. Ja skierowałem projekt taki bazowy, będzie dyskusja na ten temat w najbliższych dniach, myślę też kwestia polityczna tego rozstrzygnięcia. […] Najbliższe tygodnie - czy to będzie kolejna Rada Ministrów za tydzień we wtorek, czy jeszcze kolejna, to ciężko mi powiedzieć. [….] Wiem, że ma to swój priorytet i powinno być dość szybko procedowane" - powiedział Buda w Radiu Wnet.

Ograniczenia mają dotyczyć podmiotów posiadających co najmniej pięć mieszkań; zgodnie z projektowaną regulacją, w przyszłości mogłyby kupować jedno mieszkanie raz na 12 miesięcy, uiszczając podatek od czynności cywilnoprawnych na poziomie 6%.

"Rozstrzygamy kwestie, czy to będzie dla funduszy, czy dla osób fizycznych. Ja zaproponowałem, aby to było od piątego mieszkania wzwyż, […] ale jesteśmy tu otwarci, mamy analizy przygotowane na poszczególne pułapy, decyzja polityczna tutaj będzie na którym poziomie i czy w ogóle postawić t ę granicę" - podkreślił minister.

Jak podawało Ministerstwo Rozwoju I Technologii (MRiT), ograniczenia w nabywaniu mieszkań nie będą dotyczyć:

- dziedziczenia

- darowizny

- wyroku sądowego

- odwróconej hipoteki

- renty dożywotniej

- innych pozakomercyjnych przypadków, podano także.

Ustawy nie będzie się także stosować do nabywania domów jednorodzinnych.

(ISBnews)