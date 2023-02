„Tak gwałtowna zmiana przepisów uderzy w prawa nabyte inwestorów, którzy od dłuższego czasu przygotowują się do złożenia wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. Niestety, rozwiązania projektowe we wspomnianych wnioskach najczęściej są oparte na niższych wymogach dotyczących parkingów, niż przewiduje to ustawa deregulacyjna. Istnieje zatem ryzyko, że inwestycje te nigdy nie powstaną” – piszą we wspólnym stanowisku przedsiębiorcy.