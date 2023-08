12 z 15 przedstawicieli spółek deweloperskich, ankietowanych przez RynekPierwotny.pl, już po pierwszym miesiącu funkcjonowania "Bezpiecznego Kredytu 2%" zauważa jego istotny wpływ na rynek, wynika z wypowiedzi cytowanych przez portal.

"Po pierwszych tygodniach funkcjonowania programu wpływ "Bezpiecznego Kredytu 2%" na rynek jest wyraźnie widoczny. W dwóch miastach, w których odnotowaliśmy najwyższą sprzedaż, czyli w Krakowie i Poznaniu, zakupy z udziałem programu w czerwcu i lipcu stanowiły aż jedną czwartą wszystkich transakcji i ponad połowę tych realizowanych z udziałem kredytu. Zapytania spływają też od naszych klientów w Gdańsku i Warszawie, jednak w projektach, jakie tam obecnie mamy, tylko niewielka liczba mieszkań spełnia wymogi cenowe programu BK2%" - Małgorzata Wiśniewska, dyrektor sprzedaży w Cordia Polska.

"W samym lipcu br., w przypadku sprzedanych mieszkań w Warszawie i w Łodzi, prawie 35% klientów zadeklarowało skorzystanie z programu 2%. Na ten moment możemy więc stwierdzić, że zainteresowanie klientów, którzy pytają o możliwość skorzystania z programu Pierwsze Mieszkanie 2023 jest duże" - Piotr Zyska, lider działu wsparcia sprzedaży i analiz firmy PROFBUD.

"Wzrost zainteresowania 'Bezpiecznym Kredytem 2%' obserwujemy już od marca, kiedy program ten zaczął nabierać realnych kształtów. Z każdym kolejnym miesiącem notowaliśmy coraz więcej zapytań o możliwość zakupu mieszkania z rządowym wsparciem, dlatego specjalnie dla osób zainteresowanych tą formą finansowania uruchomiliśmy możliwość rezerwowania mieszkań z naszej oferty. Po 1 lipca mogą złożyć w wybranym banku wniosek o kredyt i dopełnić wszystkich formalności do 30 września br. Obecnie udział klientów kredytowych w naszej sprzedaży to około 50%, z których połowa chce korzystać z 'BK 2%', co przekłada się na ok. 25% wszystkich transakcji" - Tomasz Kaleta, dyrektor departamentu sprzedaży, Develia S.A.

"W naszych biurach sprzedaży widzimy, że program 'bezpiecznego kredytu' przełożył się na większe zainteresowanie zakupem mieszkań, głównie przez osoby, które zwlekały z decyzją zakupową przez niepewną sytuację gospodarczą i restrykcyjne, niekorzystne warunki kredytowania z ostatnich miesięcy. [...] W całej ofercie mamy aktualnie ok. 400 lokali, które 'spełniają' wymagania kredytu 2%, ale planujemy sukcesywnie zwiększać tę pulę" - Małgorzata Ostrowska, dyrektorka Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction.

"Nowy program 'Bezpieczny Kredyt 2%' niewątpliwie wpływa pozytywnie na popyt na rynku nieruchomości i cieszy się zainteresowaniem osób poszukujących pierwszego mieszkania. Przede wszystkim są to mieszkania w tzw. segmencie popularnym [...] Spodziewamy się, że zainteresowanie programem utrzyma się także w kolejnych miesiącach, zwłaszcza że do końca roku nie obowiązują limity dopłat do kredytu" - Anna Tuszyńska, dyrektor sprzedaży w Euro Styl S.A.

"Z perspektywy pierwszego miesiąca funkcjonowania programu 'Bezpieczny Kredyt 2%' oceniamy go pozytywnie. Zainteresowanie zakupem mieszkań przy wsparciu tego programu obserwowaliśmy już w poprzednim kwartale, jednak obecnie rzeczywiście możemy powiedzieć, że coraz więcej klientów pojawia się w naszych biurach, pytając o mieszkania do 700 i 800 tys. złotych. [...] Osoby zainteresowane 'Bezpiecznym Kredytem 2%' najczęściej wybierają kompaktowe 2 i 3 pokoje, które mieszczą się w wyżej wymienionych kryteriach cenowych. Zainteresowanych przybywa z tygodnia na tydzień, a oferta mieszkaniowa będzie topniała, dlatego osoby, które myślą intensywnie o zakupie mieszkania z tego programu, powinny decydować się już teraz. Obecnie sytuacja na rynku mieszkaniowym wygląda tak, że popyt przewyższa podaż, co oznacza, że z każdym dniem oferta dla osób chcących posiłkować się kredytem 2% maleje" - Cezary Grabowski, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska.

"Uruchomienie programu 'Bezpieczny Kredyt 2%' jest kolejnym, jedynie doraźnym rozwiązaniem, które pobudza rynek w nierówny sposób, bo tylko po stronie popytowej. Tymczasem środowisko deweloperskie od lat apeluje o konieczność zmian po stronie podażowej - zwiększenie dostępności działek w miastach, poprawę infrastruktury, czy skrócenie procedur administracyjnych. Nierównowaga popytowo-podażowa sprawia, że największą cenę płacą klienci, którzy dopłacają do wartości mieszkań. Już teraz cena za m2 wzrosła o 10%. Nasze dane sprzedażowe pokazują, że 60-70% wszystkich zakupów mieszkaniowych dokonali klienci posiłkujący się Bezpiecznym Kredytem 2%" - Andrzej Gutowski, wiceprezes, dyrektor sprzedaży Ronson Development.

"Program 'Bezpieczny Kredyt 2%' został uruchomiony na początku lipca, więc jest jeszcze zbyt wcześnie na rzetelną ocenę jego wpływu na wolumen sprzedaży. Klienci cały czas oczekują na decyzje dotyczące kredytów z rządową dopłatą, w związku z tym weryfikacja realnego przełożenia na sprzedaż będzie możliwa w nadchodzących miesiącach. W lipcu nie zaobserwowaliśmy wzmożonego wzrostu zainteresowania kredytem z dopłatą, ponieważ już od maja, kiedy to program zaczął nabierać kształtu, było ono wysokie. Szacujemy, że udział procentowy rezerwacji mieszkań przez klientów dokonujących zakupu z pomocą programu 'Bezpieczny Kredyt 2%' może kształtować się na poziomie 10-15% naszej sprzedaży" - Michał Witkowski, dyrektor ds. sprzedaży Lokum Deweloper.

"Szczerze mówiąc, wszystko zależy od konkretnego projektu. W przypadku naszych inwestycji największe zainteresowanie zakupem mieszkania i jednoczesnym skorzystaniem z oferty 'Bezpiecznego Kredytu 2%' zanotowaliśmy przy projekcie RYTMO na warszawskiej Białołęce. Jednak udział procentowy takich klientów to zaledwie kilka procent" - Katarzyna Unold, dyrektorka zarządzająca Acciona w Polsce.

"Program Pierwsze Mieszkanie i obowiązujący w jego ramach 'Bezpieczny Kredyt 2%' zdecydowanie wpłynął na popyt na rynku mieszkaniowym. Widać to już po pierwszym miesiącu, a przecież program będzie funkcjonował w następnych miesiącach. Naszym zdaniem to był pozytywny sygnał dla klientów i wpłynął na ich decyzyjność. W praktyce to oznacza, że klient, nawet jeśli nie otrzyma z jakiegoś powodu 'kredytu 2%', to decyduje się na skorzystanie ze standardowej oferty jednego z banków, w czym zresztą nasz ekspert finansowy pomaga. Ponadto widzimy, że jeśli znajomi się decydują, a sami marzymy o mieszkaniu, to też przekonujemy się do finalizacji transakcji - tak to działa wśród nabywców i dostrzegamy pozytywne nastawienie wielu osób. Dziś co trzeci klient przychodzący lub dzwoniący do naszego biura pyta o możliwość wzięcia udziału w programie i skorzystania z 'Bezpiecznego Kredytu 2%'" - Patrycja Pilarczyk, Biuro Sprzedaży Inwestycji Nowa Murowana.

"Program Pierwsze Mieszkanie, w ramach którego można wziąć 'Bezpieczny Kredyt 2%' spełnia swoją funkcję dla tych klientów, którzy planują zakup na własne potrzeby mieszkaniowe i na kredyt. To spore wsparcie, szczególnie w kontekście stóp procentowych, które są na wysokim poziomie. W naszym biurze zainteresowanie ofertą jest większe, telefonów również jest zdecydowanie więcej oraz sprzedaż jest na wyższym poziomie. Co ważne, klienci finalizują transakcje, a nie jedynie rezerwują mieszkania. Po prostu są bardziej zdecydowani. Odnotowaliśmy, że około 90% kredytowych korzysta z 'Bezpiecznego Kredytu', co potwierdza zasadność wprowadzenia programu" - Marcin Ostojski, KDM Deweloper.

"BK2% przyniósł bardzo duże ożywienie na rynku nieruchomości - potwierdzają to zarówno deweloperzy, jak i doradcy kredytowi, dla których lipiec był okresem bardzo intensywnej pracy. Oceniamy, że ok. 70% lipcowych zakupów będzie finansowanych przez BK2%" - Karolina Opach, kierownik Działu Sprzedaży w spółce Q3D Locum.

"Pierwszy miesiąc funkcjonowania programu 'Pierwsze Mieszkanie' i 'Bezpieczny Kredyt 2%' oceniamy pozytywnie. Widzimy dobry wpływ na zainteresowanie rynkiem mieszkaniowym, więcej klientów kontaktuje się z naszym biurem. Ponadto więcej osób po prostu uwierzyło, że warto zakupić własne M, ponieważ nic nie wskazuje na obniżki cen. Od momentu wejścia w życie programu do dziś, zarezerwowaliśmy dla klientów starających się o kredyt 5 mieszkań. Biorąc pod uwagę fakt, że zbliżamy się powoli do końca realizacji inwestycji i ten wybór już nie jest tak duży, to dobry wynik. Warto podkreślić, że nabywcy korzystający z programu Pierwsze Mieszkanie, klasycznie wybierają te mniejsze lokale, na które ich stać. Często tak jest przy zakupie pierwszego M. Właściwie 80% mieszkań kupionych w programie to 2 pokoje. Z jednej strony świadczy to o rozwadze klientów, a z drugiej - decydują się na zakup, co jest bardzo pozytywne. Banki mają sporo pracy i dokumentacja związana z kredytem jest dziś dłużej procedowana, po prostu przybyło chętnych na kredyt hipoteczny" - Marek Smogór, Quadro Development.

"Sama zapowiedź, a następnie szybkie procedowanie ustawy wprowadzającej program 'Bezpieczny Kredyt 2%' spowodowało, że wzrosło zainteresowanie nieruchomościami. Im bliżej było do startu programu tym więcej osób dopytywało o naszą ofertę. Na poznańskiej inwestycji Apartamenty Bergera, wśród sprzedanych w lipcu mieszkań 55% było udziałem klientów wspomagających się rządową dopłatą. Z kolei w ramach projektu Reduta Nowe Podolany aż 90 proc lokali to również kredyt 2%" - Izabela Suszka, Poznańskie Biuro Sprzedaży spółki EBF Development.

"Program BK2% jest niewątpliwie jednym z najlepszych programów pobudzających rynek nieruchomości, z jakim mamy do czynienia od wielu lat, ponieważ ożywił on rynek pod względem strony popytowej. Jednak zgodnie z prawami ekonomii, jeśli popyt wzrasta, to wówczas następuje regulacja podaży, w tym przypadku mamy do czynienia ze wzrostem cen nieruchomości dostosowanych do programu BK2%. Obecnie obserwujemy tzw. zjawisko owczego pędu lub inaczej mówiąc - wyścigu z czasem. Konsumenci zdają sobie sprawę z faktu, że program BK2% pełni funkcję tzw. 'kiełbasy wyborczej'. Kupujący obawiają się, że zostanie on ograniczony zaraz po wyborach politycznych" - Patryk Komisarczyk, Reliance Polska.