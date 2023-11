W środę podczas konferencji prasowej w Sejmie posłowie KO Marcin Bosacki i Arkadiusz Myrcha po kontroli poselskiej w resorcie spraw zagranicznych poinformowali, że "w tej chwili w MSZ trwają zaawansowane prace nad przekazywaniem dwóm instytucjom, które PiS próbował zabetonować dla siebie, bardzo atrakcyjnych nieruchomości".

Reklama

Bosacki wskazał, że chodzi o działkę MSZ wraz z budynkiem ośrodka do remontu, w łotewskim kurorcie Jurmala, położonym niedaleko Rygi, a także o budynek z działką przy warszawskiej ulicy Bagatela, położony w sąsiedztwie Belwederu i budynków należących do MON, dawniej wykorzystywany jako rezydencja ambasadora Wielkiej Brytanii.

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości i Polska Agencja Nadzoru Audytowego chętne na posesje?

Reklama

Według posła KO, pierwsza z tych działek ma trafić do Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, druga zaś do Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, której szefem, jak podkreślał Bosacki, niedawno został były wiceminister finansów w rządzie PiS Piotr Patkowski. Bosacki powiedział, że w obu przypadkach jest już "wstępna zgoda" MSZ.

"Są to przypadki skandaliczne, które muszą być wstrzymane. Nie może być tak, że PiS odchodząc od władzy, przekazuje bardzo atrakcyjne nieruchomości czy to w Polsce, czy za granicą do instytucji, które ten sam PiS próbuje zabetonować dla swoich ludzi na najbliższych wiele lat" - powiedział Bosacki.

Ministerstwo dementuje

Zapytane przez PAP biuro rzecznika prasowego MSZ przekazało, że "Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie prowadzi obecnie procedury przekazania na potrzeby Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości nieruchomości Skarbu Państwa znajdującej się na terenie łotewskiej Jurmali". "Ponadto nie prowadzi procedury w sprawie nieruchomości przy ul. Bagatela w Warszawie" - podkreślił resort dyplomacji.

"Odnośnie nieruchomości mieszczącej się na terenie łotewskiej Jurmali Minister Spraw Zagranicznych wykonujący uprawnienia właścicielskie przysługujące Skarbowi Państwa, może ustanowić nieodpłatnie, w drodze decyzji administracyjnej, trwały zarząd nieruchomości położonej poza terytorium RP, dla realizacji celów statutowych lub związanych z działalnością danej jednostki" - czytamy w przekazanym komunikacie.

Jak zaznaczono, "do dnia dzisiejszego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie wpłynął żaden wniosek o ustanowienie trwałego zarządu ww. nieruchomości Skarbu Państwa w Jurmali". "Co do nieruchomości przy ul. Bagatela w Warszawie, zainteresowanie nieruchomością wykazała Polska Agencja Nadzoru Audytowego, jednakże na ten moment w MSZ nie toczy się postępowanie odnośnie tej nieruchomości" - wskazało MSZ. (PAP)

autor: Mikołaj Małecki